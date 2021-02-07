07 Şubat 2021, Pazar

BEŞİKTAŞ

Everton'da gözler Cenk Tosun'da! İşte İngilizlerin planı

Everton'da gözler Cenk Tosun'da! İşte İngilizlerin planı
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 07.02.2021 Giriş Tarihi: 07.02.2021

'tan 'a transferi ile ülkemizi gururlandıran yeniden eski günlerine dönmek için 'yuvam' dediği Beşiktaş'a geri döndü. Milli futbolcunun karantinası biterken hafta içi 'nda oynanacak mücadelede hocasından görev bekliyor. ekibi ise Tosun'un performasına göre ödemiş olduğu bonservisin karşılığını almak istiyor. | Son dakika Beşiktaş haberleri...

'ın uzun süren görüşmelerin ardından kadrosuna kattığı 'un yeniden eski günlerine dönmesi için çok önemli bir durum haline geldi. İngilizler milli futbolcuya ödediği yüksek bonservisi geri kazanmak için oyuncunun performansını yakından takip edecek.

Everton, takımda fazla şans bulamayan Cenk Tosun'u sezon sonuna kadar kiralık olarak eski kulübüne gönderdi. ekibi bu transfer için Beşiktaş'tan herhangi bir kiralama ücreti almadı ve geçici transfer bedelsiz gerçekleşti. Mavi-beyazlılar buna ek olarak oyuncunun yarım sezonluk maaşının bir bölümünü karşılamayı da kabul etti.

kulübünün bu transfer politikasının aslında geleceğe yatırım olduğu ortaya çıktı. Everton sezon sonunda milli futbolcuyu bonservisiyle elden çıkarmanın hesaplarını yapıyor ve bunun için de Cenk Tosun'a talip olacak takımların ortaya çıkması gerekecek. Cenk'in önümüzdeki yaza ertelenen 'de forma giyip iyi bir performans sergilemesi, Everton'un üç yıl önce 22,5 milyon euro bonservis ödediği oyuncuyu, sözleşmesinin bitimine bir yıl kala belli bir bonservis karşılığında elden çıkarması için önemli bir fırsat olacak.

'nda parlayabilmesi için turnuva öncesinde kulübünde düzenli oynaması ve formda bir şekilde turnuvaya gitmesi şart görünen Cenk Tosun da bu hedefini gerçekleştirmek adına Beşiktaş'ı en doğru adres olarak gördü. Transferde tüm taşlar yerine oturunca Cenk üç yıl sonra yeniden Beşiktaş'a döndü.

KARANTİNASI BUGÜN BİTİYOR

'den 1 Şubat Pazartesi günü ailesiyle birlikte 'a gelen Cenk Tosun'un 7 günlük zorunlu karantinası bugün bitecek. Yıldız futbolcu ikinci PCR testinin de negatif çıkması halinde yarından itibaren takımla idmanlara katılabilecek. Cenk'in bugün 'a gelerek maçı tribünden izlemesi ve perşembe günü 'la deplasmanda oynanacak Ziraat çeyrek final maçının kadrosunda yer alması bekleniyor.

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