07 Şubat 2021, Pazar

BEŞİKTAŞ

Konyaspor maçı öncesi Sergen Yalçın: Son zamanlarda şanssızlık yaşadık

Puan kayıplarını böyle açıkladı! Şanssızlık yaşadık
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 07.02.2021 Giriş Tarihi: 07.02.2021

'in 24. haftasında sahasında 'u konuk edecek. Karşılaşma öncesi siyah-beyazlıların teknik direktörü açıklamalarda bulundu. Yalçın, "Son zamanlarda şanssızlık yaşadık" dedi.

'in 24. hafta mücadelesinde , 'u ağırlayacak. Karşılaşma öncesinde açıklamalarda bulundu.

İşte Yalçın'ın o sözleri:

" çıkış arıyor ama biz de çıkış arıyoruz.

Biz de son zamanlarda şanssızlık yaşadık, eksik oyuncularımız var. Zirvede puan kaybı yaşamak istemiyoruz artık, elimizden geleni yapacağız ve kazanmak istiyoruz.

sürekli oynayan bir oyuncu, sprint atıyor, defansa yardım ediyor, bazı maçlarda dinlendirmek zorundayız. Sürekli maç oynadığımız için bazı oyuncuları da görmemiz gerek.

Puan kayıpları yaşanacaktır ama mücadeleyi asla bırakmamalıyız, elimizden geleni yapıp savaşın içinde kalmamız gerekiyor."

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