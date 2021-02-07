Konyaspor maçı öncesi Sergen Yalçın: Son zamanlarda şanssızlık yaşadık
Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş sahasında Konyaspor'u konuk edecek. Karşılaşma öncesi siyah-beyazlıların teknik direktörü Sergen Yalçın açıklamalarda bulundu. Yalçın, "Son zamanlarda şanssızlık yaşadık" dedi.
Süper Lig'in 24. hafta mücadelesinde Beşiktaş, İttifak Holding Konyaspor'u ağırlayacak. Karşılaşma öncesinde Sergen Yalçın açıklamalarda bulundu.
İşte Yalçın'ın o sözleri:
"Konyaspor çıkış arıyor ama biz de çıkış arıyoruz.
Biz de son zamanlarda şanssızlık yaşadık, eksik oyuncularımız var. Zirvede puan kaybı yaşamak istemiyoruz artık, elimizden geleni yapacağız ve kazanmak istiyoruz.
Atiba sürekli oynayan bir oyuncu, sprint atıyor, defansa yardım ediyor, bazı maçlarda dinlendirmek zorundayız. Sürekli maç oynadığımız için bazı oyuncuları da görmemiz gerek.
Puan kayıpları yaşanacaktır ama mücadeleyi asla bırakmamalıyız, elimizden geleni yapıp savaşın içinde kalmamız gerekiyor."
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