25 Şubat 2021, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'tan gurbetçi hamlesi! Menajeriyle temas kuruldu

Son dakika spor haberi: Spor Toto Süper Lig'de 1 maç eksikle lider Galatasaray'ın 3 puan gerisinde 2. sırada bulunan ve şampiyonluk iddiasını sürdüren Beşiktaş'ta transfer çalışmaları şimdiden başladı. Takımdaki geleceği belirsizliğini koruyan Dorukhan Toköz'ün yerine takviye yapmak isteyen siyah-beyazlılar, gurbetçi oyuncunun menajeriyle temas kurdu. İşte o isim... (Bjk spor haberi)

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'tan gurbetçi hamlesi! Menajeriyle temas kuruldu
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 25.02.2021

Ezeli rakipleri Fenerbahçe ve ile birlikte şampiyonluk yarışını sürdüren 'ta yaz transfer dönemi için çalışmalara start verildi.

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'tan gurbetçi hamlesi! Menajeriyle temas kuruldu

Kara Kartal'da 'ün sözleşme yenilememesi orta sahaya transferini gündeme getirdi.

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'tan gurbetçi hamlesi! Menajeriyle temas kuruldu

Siyah-beyazlı kulüple sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 24 yaşındaki futbolcu, yönetimin son olarak yaptığı 750 bin Euro'dan 2+1 yıllık anlaşma teklifini de reddetti.

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'tan gurbetçi hamlesi! Menajeriyle temas kuruldu

, milli futbolcunun ayrılması durumunda yapacağı takviye için rotasını Avrupa'ya çevirdi.

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'tan gurbetçi hamlesi! Menajeriyle temas kuruldu

SALİH ÖZCAN LİSTEDE

Fanatik'in haberine göre; siyah-beyazlıların listesinde Almanya Bundesliga ekibi Köln'ün yetenekli futbolcusu Salih Özcan var.

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'tan gurbetçi hamlesi! Menajeriyle temas kuruldu

MENAJERİYLE TEMAS KURULDU

Kulübü ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Almanya U21 Milli Takımı oyuncusunun menajeriyle temas kuruldu. , 23 yaşındaki futbolcuyu sezon sonunda renklerine bağlamak istiyor.

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'tan gurbetçi hamlesi! Menajeriyle temas kuruldu

ORTA SAHADA JOKER

Orta alanda hem ön liberoda, hem merkezde hem de 10 numara bölgesinde forma giyebilen genç yıldız, Almanya'da yetişen Türk futbolcular arasında son dönemin en dikkat çeken isimleri arasında yer alıyor.

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'tan gurbetçi hamlesi! Menajeriyle temas kuruldu

Salih bu sezon Köln formasıyla 23 maça çıkarken, 1 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.

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