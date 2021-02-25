Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'tan gurbetçi hamlesi! Menajeriyle temas kuruldu
Son dakika spor haberi: Spor Toto Süper Lig'de 1 maç eksikle lider Galatasaray'ın 3 puan gerisinde 2. sırada bulunan ve şampiyonluk iddiasını sürdüren Beşiktaş'ta transfer çalışmaları şimdiden başladı. Takımdaki geleceği belirsizliğini koruyan Dorukhan Toköz'ün yerine takviye yapmak isteyen siyah-beyazlılar, gurbetçi oyuncunun menajeriyle temas kurdu. İşte o isim... (Bjk spor haberi)
Ezeli rakipleri Fenerbahçe ve Galatasaray ile birlikte şampiyonluk yarışını sürdüren Beşiktaş'ta yaz transfer dönemi için çalışmalara start verildi.
Kara Kartal'da Dorukhan Toköz'ün sözleşme yenilememesi orta sahaya transferini gündeme getirdi.
Siyah-beyazlı kulüple sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 24 yaşındaki futbolcu, yönetimin son olarak yaptığı 750 bin Euro'dan 2+1 yıllık anlaşma teklifini de reddetti.
Beşiktaş, milli futbolcunun ayrılması durumunda yapacağı takviye için rotasını Avrupa'ya çevirdi.
SALİH ÖZCAN LİSTEDE
Fanatik'in haberine göre; siyah-beyazlıların listesinde Almanya Bundesliga ekibi Köln'ün yetenekli futbolcusu Salih Özcan var.
MENAJERİYLE TEMAS KURULDU
Kulübü ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Almanya U21 Milli Takımı oyuncusunun menajeriyle temas kuruldu. Beşiktaş, 23 yaşındaki futbolcuyu sezon sonunda renklerine bağlamak istiyor.
ORTA SAHADA JOKER
Orta alanda hem ön liberoda, hem merkezde hem de 10 numara bölgesinde forma giyebilen genç yıldız, Almanya'da yetişen Türk futbolcular arasında son dönemin en dikkat çeken isimleri arasında yer alıyor.
Salih bu sezon Köln formasıyla 23 maça çıkarken, 1 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.
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