Beşiktaş'ta yeni hedef Ataberk Dadakdeniz

Kara Kartal'ın, gelecek sezon için kadroda düşünmediği Utku'nun yerine kaleci arayışlarına başladığı bildirildi.

Kara Kartal'ın, gelecek sezon için kadroda düşünmediği Utku'nun yerine kaleci arayışlarına başladığı bildirildi… Siyah-beyazlıların ilk hedefinin Bursaspor'da bu sezon oldukça başarılı bir sezon geçiren Ataberk Dadakdeniz olduğu iddia edildi.

DİĞER

BEŞİKTAŞ HABERLERİ