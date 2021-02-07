07 Şubat 2021, Pazar

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta yeni hedef Ataberk Dadakdeniz

Yeni hedef Ataberk
BEŞİKTAŞ
ABONE OL
Giriş Tarihi: 07.02.2021

Kara Kartal'ın, gelecek sezon için kadroda düşünmediği Utku'nun yerine kaleci arayışlarına başladığı bildirildi.

Kara Kartal'ın, gelecek sezon için kadroda düşünmediği Utku'nun yerine kaleci arayışlarına başladığı bildirildi… Siyah-beyazlıların ilk hedefinin Bursaspor'da bu sezon oldukça başarılı bir sezon geçiren Ataberk Dadakdeniz olduğu iddia edildi.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Yalçın'ın yeni planı hazır! Rakiplerini böyle yıkacak Yalçın'ın yeni planı hazır! Rakiplerini böyle yıkacak
Beşiktaş seri peşinde! İşte Konyaspor maçı 11'i Beşiktaş seri peşinde! İşte Konyaspor maçı 11'i
Beşiktaş Cenk Tosun'a kavuşuyor Beşiktaş Cenk Tosun'a kavuşuyor
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör