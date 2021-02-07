07 Şubat 2021, Pazar

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın yeni planı hazır! Rakiplerini böyle yıkacak

Yalçın'ın yeni planı hazır! Rakiplerini böyle yıkacak
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 07.02.2021

'ta teknik direktör , Trabzonspor ve Antalyaspor maçlarında yaşanan üst üste puan kayıpları sonrası yeni planlar yaptı. Yalçın, kapanan savunmaları açmak için taktikler geliştirdi. İşte o planlar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Önce Trabzonspor yenilgisi ardından Antalyaspor beraberliği teknik direktör 'ı yeni taktikler kurmaya itti. Usta hoca, özellikle kapanan rakiplere karşı yeni oyun planları hazırladı. Bunu oyuncularıyla da paylaşan tecrübeli hoca, kafasındakileri şöyle açıkladı:

Kısa pas oyunundan vazgeçilmeyecek. Ancak koşucu oyuncuları oyunun içine sokmak için uzun paslar denenecek.
Oyun rakip sahaya yıkılacak. Ancak rakibin oyunu kendi yarı sahasında hatta kendi ceza sahası içinde kabul etmesine izin verilmeyecek. Çıkmaları sağlanacak.
Kanatlara inmeler ve şut sayıları artacak.
Koşucu oyunculara daha çok ara pası denemesi yapılacak.
Topa daha çok sahip olmak için çaba gösterilmeyecek. Rakip takım top onlara bırakılarak oyunun içine çekilecek.

(Fotomaç)

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