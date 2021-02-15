15 Şubat 2021, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş Gençlerbirliği karşısında Süper Lig'de en erken golünü attı

Beşiktaş en erken golünü attı!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 15.02.2021

'in 25. haftasında deplasmanına çıkan , karşılaşmanın 4. dakikasında Ghezzal'ın golüyle 1-0 öne geçti. Siyah beyazlılar bu golle, bu sezon Süper Lig'de attıkları en erken golü kaydetmiş oldu. | Son dakika Beşiktaş haberleri ()

'in 25. haftasında zirve şampiyonluk hesaplarını sürdüren , Başkent'te deplasmanına çıktı. Siyah Beyazlılar karşılaşmanın 4. dakikasında Ghezzal'ın attığı golle skoru 1-0'a taşıdı. Bu gol aynı zamanda Kartal'ın Süper Lig'de bu sezon attıkları en hızlı gol olarak kayıtlara geçti.

Gençlerbirliği-Beşiktaş | CANLI

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