Beşiktaş Gençlerbirliği karşısında Süper Lig'de en erken golünü attı

Süper Lig'in 25. haftasında Gençlerbirliği deplasmanına çıkan Beşiktaş, karşılaşmanın 4. dakikasında Ghezzal'ın golüyle 1-0 öne geçti. Siyah beyazlılar bu golle, bu sezon Süper Lig'de attıkları en erken golü kaydetmiş oldu. | Son dakika Beşiktaş haberleri (Gençlerbirliği BJK)

Süper Lig'in 25. haftasında zirve şampiyonluk hesaplarını sürdüren Beşiktaş, Başkent'te Gençlerbirliği deplasmanına çıktı. Siyah Beyazlılar karşılaşmanın 4. dakikasında Ghezzal'ın attığı golle skoru 1-0'a taşıdı. Bu gol aynı zamanda Kartal'ın Süper Lig'de bu sezon attıkları en hızlı gol olarak kayıtlara geçti.

DİĞER

BEŞİKTAŞ HABERLERİ