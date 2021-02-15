15 Şubat 2021, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Gençlerbirliği-Beşiktaş maçı öncesi Sergen Yalçın'dan Oğuzhan Özyakup açıklaması! "O maça yetişecek"

Yalçın'dan Oğuzhan açıklaması! O maça yetişecek
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 15.02.2021 Giriş Tarihi: 15.02.2021

'in 25. haftasında deplasmanda ile karşılaşacak. Mücadele öncesinde siyah-beyazlıların teknik direktörü açıklamalarda bulundu. 'un sakatlık durumuna değinen Yalçın, " sonraki maça yetişecek" dedi. | Son dakika Beşiktaş haberleri (Bjk spor haberi)

'in 25. hafta mücadelesinde ile karşılaşacak 'ta teknik direktör maç öncesinde açıklamalarda bulundu.

İşte Yalçın'ın o açıklamaları:

"Bu kış şartlarında içeride röportaj yapalım. Dışarısı soğuk. Aman diyeyim.

Uçak kalkamadı. Kanatları dezenfekte ettiler herhalde. Olsun ama sağlıklı biçimde geldik, olsun bekleriz biz.

İki tane ağır maç oynadık. Geçen hafta 75 dakika 10 kişi oynadık, herkes 1-1.5 km fazla koştu. Perşembe günü 7-8 oyuncu değişik oynadık.

Ağır tempodan çıkıyoruz. Bizi tek sıkıntıya sokan sakatlık. Şubat, mart, nisan ayında çok fazla trafik olacak. Sona yaklaştıkça sakatlıklar olacaktır. 'ın sakatlığı da sonraki maça yetişecek. kalacak bir tek.

bugün sol bekte başlayacak. Sağ bekte de oynadı, orta sahada da oynadı. Bugün elinden geleni yapacaktır diye düşünüyorum. Rosier sağ bekte kendi bölgesinde görev alacak."

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