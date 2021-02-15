Gençlerbirliği-Beşiktaş maçı öncesi Sergen Yalçın'dan Oğuzhan Özyakup açıklaması! "O maça yetişecek"
Süper Lig'in 25. haftasında Beşiktaş deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacak. Mücadele öncesinde siyah-beyazlıların teknik direktörü Sergen Yalçın açıklamalarda bulundu. Oğuzhan Özyakup'un sakatlık durumuna değinen Yalçın, "Oğuzhan sonraki maça yetişecek" dedi. | Son dakika Beşiktaş haberleri (Bjk spor haberi)
Süper Lig'in 25. hafta mücadelesinde Gençlerbirliği ile karşılaşacak Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın maç öncesinde açıklamalarda bulundu.
İşte Yalçın'ın o açıklamaları:
"Bu kış şartlarında içeride röportaj yapalım. Dışarısı soğuk. Aman diyeyim.
Uçak kalkamadı. Kanatları dezenfekte ettiler herhalde. Olsun ama sağlıklı biçimde geldik, olsun bekleriz biz.
İki tane ağır maç oynadık. Geçen hafta 75 dakika 10 kişi oynadık, herkes 1-1.5 km fazla koştu. Perşembe günü 7-8 oyuncu değişik oynadık.
Ağır tempodan çıkıyoruz. Bizi tek sıkıntıya sokan sakatlık. Şubat, mart, nisan ayında çok fazla trafik olacak. Sona yaklaştıkça sakatlıklar olacaktır. Oğuzhan'ın sakatlığı da sonraki maça yetişecek. Montero kalacak bir tek.
Dorukhan bugün sol bekte başlayacak. Sağ bekte de oynadı, orta sahada da oynadı. Bugün elinden geleni yapacaktır diye düşünüyorum. Rosier sağ bekte kendi bölgesinde görev alacak."
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Kuruluş Osman 33. bölüm izle! Kuruluş Osman son bölüm tek parça izle
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları