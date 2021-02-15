Gençlerbirliği-Beşiktaş maçı öncesi Sergen Yalçın'dan Oğuzhan Özyakup açıklaması! "O maça yetişecek"

Süper Lig'in 25. haftasında Beşiktaş deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacak. Mücadele öncesinde siyah-beyazlıların teknik direktörü Sergen Yalçın açıklamalarda bulundu. Oğuzhan Özyakup'un sakatlık durumuna değinen Yalçın, "Oğuzhan sonraki maça yetişecek" dedi. | Son dakika Beşiktaş haberleri (Bjk spor haberi)

Süper Lig'in 25. hafta mücadelesinde Gençlerbirliği ile karşılaşacak Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın maç öncesinde açıklamalarda bulundu.

İşte Yalçın'ın o açıklamaları:

"Bu kış şartlarında içeride röportaj yapalım. Dışarısı soğuk. Aman diyeyim.

Uçak kalkamadı. Kanatları dezenfekte ettiler herhalde. Olsun ama sağlıklı biçimde geldik, olsun bekleriz biz.

İki tane ağır maç oynadık. Geçen hafta 75 dakika 10 kişi oynadık, herkes 1-1.5 km fazla koştu. Perşembe günü 7-8 oyuncu değişik oynadık.

Ağır tempodan çıkıyoruz. Bizi tek sıkıntıya sokan sakatlık. Şubat, mart, nisan ayında çok fazla trafik olacak. Sona yaklaştıkça sakatlıklar olacaktır. Oğuzhan'ın sakatlığı da sonraki maça yetişecek. Montero kalacak bir tek.

Dorukhan bugün sol bekte başlayacak. Sağ bekte de oynadı, orta sahada da oynadı. Bugün elinden geleni yapacaktır diye düşünüyorum. Rosier sağ bekte kendi bölgesinde görev alacak."

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