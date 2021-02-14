14 Şubat 2021, Pazar

BEŞİKTAŞ

Gençlerbirliği maçı öncesi Beşiktaş'ta Oğuzhan Özyakup antrenmanda sakatlandı!

Beşiktaş'ta yıldız isim antrenmanda sakatlandı!
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 14.02.2021 Giriş Tarihi: 14.02.2021

'in 25. haftasında deplasmanda ile karşılaşacak. Siyah-beyazlılar, 'un sakatlık durumuyla ilgili açıklama yaptı. | Son dakika Beşiktaş haberleri (Bjk spor haberi)

, 'un alt baldır arka adalesinde zorlanma (evre 1 strain) tespit edildiğini ve oyuncunun tedavisine başlandığını açıkladı.

İşte Beşiktaş'tan yapılan açıklama:

Futbol Takımımızın dün gerçekleştirdiği antrenmanda sağ alt baldırında ağrı hisseden futbolcumuz Oğuzhan Özyakup'un Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde, alt baldır arka adalesinde (soleus) zorlanma (evre 1 strain) tespit edilmiştir.

Oğuzhan Özyakup'un tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır.

Beşiktaş'a çifte müjde! Takımla çalıştılar haberin devamı

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