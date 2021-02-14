Gençlerbirliği maçı öncesi Beşiktaş'ta Oğuzhan Özyakup antrenmanda sakatlandı!

Süper Lig'in 25. haftasında Gençlerbirliği'ne konuk olacak Beşiktaş, bu maçın hazırlıklarını sabah yaptığı antrenmanla sürdürdü. Siyah-beyazlılarda sakatlıkları bulunan Gökhan Töre ve Dorukhan Toköz, takımla çalışmalara başladı. | Son dakika Beşiktaş haberleri (Bjk spor haberi)