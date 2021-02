Beşiktaş ile yollarını ayırması beklenen Dorukhan'a İspanya'dan talip var!

Beşiktaş'ta son zamanlarda formasından uzak kalan ve sezon sonunda takımdan ayrılması beklenen Dorukhan Toköz'ün, İspanya'dan talibi var. La Liga ekibi, milli oyuncunun transferi için yoğun mesai harcıyor.

Beşiktaş ile sözleşmesi sezon sounda bitecek olan Dorukhan Toköz için İspanya'dan flaş bir haber geldi. Milli oyuncuya, Manuel Pellegrini'nin teknik direktörlüğünü yaptığı Real Betis'in talip olduğu kaydedildi. AS Gazetesi'nin haberinde, ekonomik olarak sorunlar yaşaması nedeniyle bonservissiz oyunculara yöneldiği belirtilen Betis'in, orta sahada Carvalho'nun yerine bir oyuncu aradığı ve Dorukhan Toköz transferinde yoğunlaşıldığı belirtildi.

DİĞER

BEŞİKTAŞ HABERLERİ