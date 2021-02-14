14 Şubat 2021, Pazar

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş ile yollarını ayırması beklenen Dorukhan'a İspanya'dan talip var!

Yollar ayrılacak mı? İspanya'dan talip var
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 14.02.2021

'ta son zamanlarda formasından uzak kalan ve sezon sonunda takımdan ayrılması beklenen 'ün, 'dan talibi var. ekibi, milli oyuncunun transferi için yoğun mesai harcıyor.

ile sözleşmesi sezon sounda bitecek olan için 'dan flaş bir haber geldi. Milli oyuncuya, 'nin teknik direktörlüğünü yaptığı 'in talip olduğu kaydedildi. 'nin haberinde, ekonomik olarak sorunlar yaşaması nedeniyle bonservissiz oyunculara yöneldiği belirtilen 'in, orta sahada 'nun yerine bir oyuncu aradığı ve Dorukhan Toköz transferinde yoğunlaşıldığı belirtildi.

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