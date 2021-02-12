Beşiktaş'a Gençlerbirliği maçı öncesi kötü haber! Montero...
Süper Lig'in 25. haftasında Gençlerbirliği'ne konuk olacak Beşiktaş'ta yıldız isimden kötü haber geldi. Siyah-beyazlılarda Montero'nun 2-3 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi. | Son dakika Beşiktaş haberleri (Bjk spor haberi)
Son haftalarda başı sakatlıklarla dertte olan Beşiktaş'ta sakatlar kervanına geçtiğimiz günlerde Konyaspor ile oynanan mücadelede sakatlanan Montero'da katılmıştı.
Durumu yapılan tetkikler sonrasında sol dizinde zedelenme ve gerilme tespit edilen İspanyol savunmacıdan siyah-beyazlılara kötü haber geldi. Buna göre, 22 yaşındaki savunmacının 2-3 hafta sahalarda uzak kalacağı öğrenildi.
Süper Lig'in 25. haftasında Gençlerbirliği'ne konuk olacak Beşiktaş'ta yıldız isimden kötü haber geldi. Siyah-beyazlılarda Montero'nun 2-3 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi. Son gelişmeleri A Spor muhabiri Sercan Dikme aktardı. | Son dakika Beşiktaş haberleri (Bjk spor haberi)
Beşiktaş'tan konuyla ilgili açıklama geldi:
Futbol Takımımızın Ziraat Türkiye Kupası'nda İttifak Holding Konyaspor ile oynadığı maçta sol dizinde meydana gelen yaralanma nedeniyle oyuna devam edemeyen Francisco Montero'nun bugün Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde, sol diz iç yan bağında gerilme ve kısmi yırtık (evre 2 sprain) tespit edilmiştir.
Montero'nun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Kuruluş Osman 33. bölüm izle! Kuruluş Osman son bölüm tek parça izle
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları