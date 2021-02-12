Beşiktaş'a Gençlerbirliği maçı öncesi kötü haber! Montero...

Süper Lig'in 25. haftasında Gençlerbirliği'ne konuk olacak Beşiktaş'ta yıldız isimden kötü haber geldi. Siyah-beyazlılarda Montero'nun 2-3 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi. | Son dakika Beşiktaş haberleri (Bjk spor haberi)

Son haftalarda başı sakatlıklarla dertte olan Beşiktaş'ta sakatlar kervanına geçtiğimiz günlerde Konyaspor ile oynanan mücadelede sakatlanan Montero'da katılmıştı.

Durumu yapılan tetkikler sonrasında sol dizinde zedelenme ve gerilme tespit edilen İspanyol savunmacıdan siyah-beyazlılara kötü haber geldi. Buna göre, 22 yaşındaki savunmacının 2-3 hafta sahalarda uzak kalacağı öğrenildi.

Süper Lig'in 25. haftasında Gençlerbirliği'ne konuk olacak Beşiktaş'ta yıldız isimden kötü haber geldi. Siyah-beyazlılarda Montero'nun 2-3 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi. Son gelişmeleri A Spor muhabiri Sercan Dikme aktardı. | Son dakika Beşiktaş haberleri (Bjk spor haberi)

Beşiktaş'tan konuyla ilgili açıklama geldi:

Futbol Takımımızın Ziraat Türkiye Kupası'nda İttifak Holding Konyaspor ile oynadığı maçta sol dizinde meydana gelen yaralanma nedeniyle oyuna devam edemeyen Francisco Montero'nun bugün Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde, sol diz iç yan bağında gerilme ve kısmi yırtık (evre 2 sprain) tespit edilmiştir.

Montero'nun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır.

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