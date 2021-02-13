13 Şubat 2021, Cumartesi
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Beşiktaş'a çifte müjde! Dorukhan Toköz ve Gökhan Töre...
Süper Lig'in 25. haftasında Gençlerbirliği'ne konuk olacak Beşiktaş, bu maçın hazırlıklarını sabah yaptığı antrenmanla sürdürdü. Siyah-beyazlılarda sakatlıkları bulunan Gökhan Töre ve Dorukhan Toköz, takımla çalışmalara başladı. | Son dakika Beşiktaş haberleri (Bjk spor haberi)
Süper Lig'in 25. haftasında Ankara deplasmanında Gençlerbirliği ile karşılaşacak olan Beşiktaş, bu maçın hazırlıklarına başladı. Siyah-beyazlı ekipte sakatlığı bulunan Gökhan Töre ve Dorukhan Toköz'ün takımla birlikte çalışması yüzleri güldürdü. Montero ve Rıdvan Yılmaz ise antrenmanda yer almayan isimler oldu.
Isınma hareketleriyle başlayan antrenman 5'e 2 top kapma çalışmasıyla devam etti. İdmanın son bölümünde ise çift kale maç yapıldı. Hazırlıklarına 14 Şubat Pazar günü devam edecek olan siyah-beyazlı ekip, daha sonra Ankara'ya hareket edecek.
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