13 Şubat 2021, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'a çifte müjde! Dorukhan Toköz ve Gökhan Töre...

Beşiktaş'a çifte müjde! Takımla çalıştılar
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 13.02.2021

Süper Lig'in 25. haftasında 'ne konuk olacak , bu maçın hazırlıklarını sabah yaptığı antrenmanla sürdürdü. Siyah-beyazlılarda sakatlıkları bulunan ve Dorukhan Toköz, takımla çalışmalara başladı. | Son dakika Beşiktaş haberleri (Bjk spor haberi)

Süper Lig'in 25. haftasında Ankara deplasmanında ile karşılaşacak olan , bu maçın hazırlıklarına başladı. Siyah-beyazlı ekipte sakatlığı bulunan ve Dorukhan Toköz'ün takımla birlikte çalışması yüzleri güldürdü. Montero ve Rıdvan Yılmaz ise antrenmanda yer almayan isimler oldu.

Isınma hareketleriyle başlayan antrenman 5'e 2 top kapma çalışmasıyla devam etti. İdmanın son bölümünde ise çift kale maç yapıldı. Hazırlıklarına 14 Şubat Pazar günü devam edecek olan siyah-beyazlı ekip, daha sonra Ankara'ya hareket edecek.

G.Birliği maçı öncesi kötü haber! haberin devamı

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