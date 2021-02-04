04 Şubat 2021, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Antalyaspor maçı sonrası Beşiktaşlı Ersin Destanoğlu: Yol kazası oldu

Ersin maçı böyle yorumladı! Yol kazası...
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 04.02.2021

Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda 'la 1-1 berabere kaldı. Siyah-beyazlıların genç kalecisi Ersin Destanoğlu, puan kaybını, "yol kazası" olarak nitelendirdi. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

'ın genç kalecisi Ersin Destanoğlu, mağlubiyetini bu sözlerle yorumladı. Ersin, "Puan kaybetmek istemezdik. Yol kazası oldu, önümüzde uzun bir yol var. İlk yarıda da bu kayıpları yaptık ama lider bitirdik. maçında yeni bir seriye başlamak istiyoruz. İkinci yarı daha iyiydik ama çok zaman geçirme oldu. Havayı yakalayamadık" diye konuştu. Katı savunmayı aşamadıklarını söyleyen sağ bek Rosier de, "Zor bir maçtı. Rakibin bu kadar savunmada kalacağını biliyorduk ancak savunmayı aşmakta zorlandık ve kazanamadık. Böyle katı savunmaları aşmak, savunmalı ağırlıklı geçen maçlarda kolay olmuyor. N'Sakala, Rachid ve ben çok fazla orta yaptık fakat maalesef savunmayı aşamadık" dedi.

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