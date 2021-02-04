Antalyaspor maçı sonrası Beşiktaşlı Ersin Destanoğlu: Yol kazası oldu
Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş deplasmanda Antalyaspor'la 1-1 berabere kaldı. Siyah-beyazlıların genç kalecisi Ersin Destanoğlu, puan kaybını, "yol kazası" olarak nitelendirdi. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Beşiktaş'ın genç kalecisi Ersin Destanoğlu, Antalyaspor mağlubiyetini bu sözlerle yorumladı. Ersin, "Puan kaybetmek istemezdik. Yol kazası oldu, önümüzde uzun bir yol var. İlk yarıda da bu kayıpları yaptık ama lider bitirdik. Konyaspor maçında yeni bir seriye başlamak istiyoruz. İkinci yarı daha iyiydik ama çok zaman geçirme oldu. Havayı yakalayamadık" diye konuştu. Katı savunmayı aşamadıklarını söyleyen sağ bek Rosier de, "Zor bir maçtı. Rakibin bu kadar savunmada kalacağını biliyorduk ancak savunmayı aşmakta zorlandık ve kazanamadık. Böyle katı savunmaları aşmak, savunmalı ağırlıklı geçen maçlarda kolay olmuyor. N'Sakala, Rachid ve ben çok fazla orta yaptık fakat maalesef savunmayı aşamadık" dedi.
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