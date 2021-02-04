04 Şubat 2021, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın 3 değişiklik birden yaptı!

Yalçın'dan 3 değişiklik birden!
BEŞİKTAŞ
ABONE OL
Giriş Tarihi: 04.02.2021

Beşiktaş Teknik Direktörü , mücadelenin 57. dakikasında 3 değişiklik birden yaptı. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş'ın hocası , işler yolunda gitmeyince 3 değişikliğe birden imza attı. Atiba'nın yerine Oğuzhan, N'Koudou'nun yerine Ghezzal, Ljajic'in yerine Mensah oyuna dahil oldu. Bu değişiklikler olumlu yansırken gol de Ghezzal'ın kullandığı frikik atışında Vida'dan geldi. Ancak aranan galibiyet için yeterli olmadı.

Sergen Yalçın'dan maç sonunda iddialı açıklama! haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Sergen Yalçın'dan maç sonunda iddialı açıklama! Savaşımız yeni başlıyor! Sergen Yalçın'dan maç sonunda iddialı açıklama! "Savaşımız yeni başlıyor!"
Kartal'a Antalya çelmesi! Zirvede fark açıldı Kartal'a Antalya çelmesi! Zirvede fark açıldı
Maçta kırmızı kart çıktı! İşte o müdahale Maçta kırmızı kart çıktı! İşte o müdahale
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör