Beşiktaş'ta Sergen Yalçın 3 değişiklik birden yaptı!

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, mücadelenin 57. dakikasında 3 değişiklik birden yaptı. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş'ın hocası Sergen Yalçın, işler yolunda gitmeyince 3 değişikliğe birden imza attı. Atiba'nın yerine Oğuzhan, N'Koudou'nun yerine Ghezzal, Ljajic'in yerine Mensah oyuna dahil oldu. Bu değişiklikler olumlu yansırken gol de Ghezzal'ın kullandığı frikik atışında Vida'dan geldi. Ancak aranan galibiyet için yeterli olmadı.

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