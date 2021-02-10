10 Şubat 2021, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta Cyle Larin PAOK'u pişman etti! Meğer sezon başında...

Larin o takımı pişman etti! Meğer sezon başında...
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 10.02.2021

'ta bu sezon sergilediği performansla takımını sırtlayan Cyle Larin, 12 gol atarken 3 de asist üretti. Kanadalı yıldız, bu performans sonrasında Yunanistan'da gündem oldu. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri

Yunan basını, bu sezon sergilediği performansla 'ı sırtlayan Cyle Larin hakkında flaş bir iddiada bulundu.

Fotomaç'ın dış basından derlediği habere göre Yunanistan'ın köklü kulübü , Kanadalı golcüyü kiralamak için sezon başında Beşiktaş'ın kapısını çaldı.

2 MİLYON EURO FAZLA GELDİ!

Ancak Beşiktaş'ın sözleşmeye 2 milyon euroluk zorunlu satın alma opsiyonu koydurmak istemesi nedeniyle Yunan ekibinin transferden vazgeçtiği belirtildi.

Larin'den vazgeçen Selanik ekibinin şu sıralarda bu durumdan pişmanlık duyduğu ifade edildi.

Larin'in yerine Rijeka'dan Antonio Colak'a 3 milyon euroya imza attıran PAOK Hırvat oyuncudan beklediği performansı alamadı.

Colak bu szon 10 maçta sadece 1 gole imza atarken, Larin'in ise 26 maçta 15 golü bulunuyor.

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