10 Şubat 2021, Çarşamba

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Beşiktaş'ta Sergen Yalçın onları istedi! 2 gurbetçi futbolcu...

Devre arası transfer döneminde Cenk Tosun ve Bilal Ceylan'ı kadrosuna katan Beşiktaş, sezon sonu için transfer çalışmalarına başladı. Siyah-beyazlılarda teknik direktörü Sergen Yalçın, 2 gurbetçi yıldızın transfer edilmesini istedi. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Giriş Tarihi: 10.02.2021 11:17 Güncelleme Tarihi: 10.02.2021 11:17
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Beşiktaş'ta Sergen Yalçın onları istedi! 2 gurbetçi futbolcu...

Yurt dışında forma giyen gurbetçi oyuncularla sözleşme imzalayarak geleceğe yatırım yapmak isteyen Beşiktaş'tan iki hamle birden geldi.

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Beşiktaş'ta Sergen Yalçın onları istedi! 2 gurbetçi futbolcu...

Bir tanesi Avusturya'nın Wacker takımında forma giyen Şefik Abalı diğeri ise Hollanda'nın AZ takımında forma giyen Yusuf Barası.

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Beşiktaş'ta Sergen Yalçın onları istedi! 2 gurbetçi futbolcu...

Sergen Yalçın'ın da onay verdiği 18 yaşındaki stoper Şefik ile 17 yaşındaki forvet oyuncusu Yusuf'un aileleriyle temas kuruldu, sezon sonu için söz alındı.

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Beşiktaş'ta Sergen Yalçın onları istedi! 2 gurbetçi futbolcu...

ŞEFİK ABALI KİMDİR?
2002 doğumlu olan Şefik Abalı, 18 yaşında ve 1.92 boyunda.

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Beşiktaş'ta Sergen Yalçın onları istedi! 2 gurbetçi futbolcu...

Türk asıllı Avusturyalı futbolcu savunma bölgesinde forma giyiyor.

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