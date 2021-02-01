01 Şubat 2021, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş için stopere Tin Jedvaj iddiası

Stopere Jedvaj iddiası
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 01.02.2021

Defans bölgesini güçlendirmek isteyen için flaş bir iddia ortaya atıldı. Alman basını, siyah-beyazlıların Bayer 'den Tin Jedvaj'ı istediğini yazdı. | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)

Transfer döneminin bitmesine çok kısa bir süre kala transferde iyice gaza bastı. takviyesi yapmak için girişimlerini sıklaştıran siyah-beyazlılarda sürpriz bir isim gündeme geldi. Alman basınındaki haberde Beşiktaş'ın forması giyen Tin Jedvaj için devreye girdiği iddia edildi. Jedvaj'ın stoper mevkisi dışında Rosier'in yokluğunda sağ bekte de forma giyebileceğinin altı çizildi.

PİYASA DEĞERİ 7 MİLYON EURO

Beşiktaş'ın transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 7 milyon olan Hırvat futbolcu için kiralama teklifinde bulunulduğu iddia edildi. (Fotomaç)

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