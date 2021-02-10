10 Şubat 2021, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta Cenk Tosun Konyaspor maçının kadrosuna alındı!

Cenk formasına kavuşuyor! O maçta kadroda olacak
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 10.02.2021 Giriş Tarihi: 10.02.2021

Devre arası transfer döneminde kiralık olarak 'a geri dönen , siyah-beyazlıların 'nda ile oynayacağı çeyrek final mücadelesinin kadrosuna alındı.

Devre arası transfer döneminde 'la kiralık olarak anlaşan , Süper Lig'de oynanan maçını tribünden izlemişti.

İngiltere'den gelen ve deneyimli golcü, karantina sürecini tamamlamış ve takımla çalışmalara başlamıştı.

29 yaşındaki futbolcu, 'nda Konyaspor ile oynayacağı çeyrek final mücadelesinin kadrosuna alındı. Cenk'in bu maçta forma giymesi bekleniyor.

Cenk o maçta kadroda olacak!

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