Beşiktaş'ın zor sınavı! 3 isim için...
Kiralık futbolculardan yüksek verim alan Beşiktaş yönetimi, güç bir sınav verecek. Sezon başı kadroya dahil edilen Rosier, Ghezzal ve Montero, teknik heyetin de taraftarın da gönlünü kazandı. Kartal, 3 isim için sezon sonunda teklif yapacak. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Sporting'den 200 bin Euro'ya kiralanan Valentin Rosier'i Portekiz ekibi Beşiktaş'a gönderirken sözleşmesine Dijon'a kendilerinin ödediği 5 milyon Euro bonservis rakamını satın alma opsiyonu olarak koydu. 24 yaşındaki sağ bekin kulübüyle yapılan görüşmelerde mesafe alınamadı. Sporting, Beşiktaş'ın 2.5 milyon Euro+bonuslar içeren teklifine karşın 4 milyon Euro talep ediyor. Leicester City'den kiralanan ve yeniden kariyerinin zirve günlerine dönen Rachid Ghezzal'da da benzer durum mevcut.
MONTERO'DA İŞİ ZOR
Sabah'ın haberine göre Kartal, İngiliz ekibiyle 2022'de sözleşmesi bitecek 28 yaşındaki Cezayirli için, 2-3 milyon Euro'yu gözden çıkarmış olsa da karşılığında ciddi bonservis beklentisi mevcut. Ghezzal'ın bonservis konusunda anlaşılması halinde Beşiktaş'ta kalmaya sıcak baktığı kaydedildi. Francisco Montero'yu kiralarken sözleşmesine %50'si için 4.5 milyon Euro opsiyon koyuldu. Sezon bitmeden 22 yaşındaki İspanyol stoper için opsiyonda yer alan bonservisi düşürmek isteyen Beşiktaş, Atletico Madrid ile geçmişten gelen ilişkilerini kullanarak maliyeti aşağı çekmek istiyor.
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