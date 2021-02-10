10 Şubat 2021, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ın zor sınavı! 3 isim için...

Beşiktaş'ın zor sınavı! 3 isim için...
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 10.02.2021

Kiralık futbolculardan yüksek verim alan yönetimi, güç bir sınav verecek. Sezon başı kadroya dahil edilen Rosier, ve Montero, teknik heyetin de taraftarın da gönlünü kazandı. , 3 isim için sezon sonunda teklif yapacak. | Son dakika Beşiktaş haberleri ()

'den 200 bin Euro'ya kiralanan 'i ekibi 'a gönderirken sözleşmesine 'a kendilerinin ödediği 5 milyon Euro bonservis rakamını satın alma opsiyonu olarak koydu. 24 yaşındaki sağ bekin kulübüyle yapılan görüşmelerde mesafe alınamadı. Sporting, Beşiktaş'ın 2.5 milyon Euro+bonuslar içeren teklifine karşın 4 milyon Euro talep ediyor. 'den kiralanan ve yeniden kariyerinin zirve günlerine dönen 'da da benzer durum mevcut.

MONTERO'DA İŞİ ZOR

Sabah'ın haberine göre , ekibiyle 2022'de sözleşmesi bitecek 28 yaşındaki Cezayirli için, 2-3 milyon Euro'yu gözden çıkarmış olsa da karşılığında ciddi bonservis beklentisi mevcut. 'ın bonservis konusunda anlaşılması halinde Beşiktaş'ta kalmaya sıcak baktığı kaydedildi. 'yu kiralarken sözleşmesine %50'si için 4.5 milyon Euro opsiyon koyuldu. Sezon bitmeden 22 yaşındaki İspanyol stoper için opsiyonda yer alan bonservisi düşürmek isteyen Beşiktaş, ile geçmişten gelen ilişkilerini kullanarak maliyeti aşağı çekmek istiyor.

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