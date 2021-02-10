10 Şubat 2021, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş kafilesi Türkiye Kupası maçı için Konya'ya geldi

Beşiktaş kafilesi Konya'ya geldi!
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 10.02.2021 Giriş Tarihi: 10.02.2021

Ziraat çeyrek final maçında, ile 11 Şubat Perşembe günü 20.45'te karşı karşıya gelecek. Mücadele 'dan canlı yayınlanacak. Siyah beyazlı kafile karşılaşma öncesinde 'ya geldi. İşte detaylar...

kafilesi, ile oynayacağı Ziraat çeyrek final maçı için 'ya geldi.

Beşiktaş, yarın saat 20.45'te 'nda İttifak Holding ile finalinde karşılaşacak. Siyah-beyazlı kafile, Asbaşkan başkanlığında özel uçakla Konya'ya geldi ve ardından da kamp yapacağı otele geçti. Öte yandan futbolcular, otel önünde bekleyen taraftarla fotoğraf çektirdi.

Beşiktaş'ın Konyaspor maçı kamp kadrosunda şu isimler yer alıyor:

, , , Nsakala, Serdar Saatçi, , , , , Atiba, Necip, Oğuzhan, Mensah, Gökhan, Hasic, Ghezzal, N'Koudou, Ljajic, Aboubakar, Larin, .

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