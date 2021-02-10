Beşiktaş kafilesi Türkiye Kupası maçı için Konya'ya geldi
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında, Konyaspor ile Beşiktaş 11 Şubat Perşembe günü 20.45'te karşı karşıya gelecek. Mücadele A Spor'dan canlı yayınlanacak. Siyah beyazlı kafile karşılaşma öncesinde Konya'ya geldi. İşte detaylar...
Beşiktaş kafilesi, İttifak Holding Konyaspor ile oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçı için Konya'ya geldi.
Beşiktaş, yarın saat 20.45'te Medaş Konya Büyükşehir Stadı'nda İttifak Holding Konyaspor ile Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde karşılaşacak. Siyah-beyazlı kafile, Asbaşkan Emre Kocadağ başkanlığında özel uçakla Konya'ya geldi ve ardından da kamp yapacağı otele geçti. Öte yandan futbolcular, otel önünde bekleyen taraftarla fotoğraf çektirdi.
Beşiktaş'ın Konyaspor maçı kamp kadrosunda şu isimler yer alıyor:
Ersin, Utku, Rosier, Nsakala, Serdar Saatçi, Montero, Welinton, Vida, Josef, Atiba, Necip, Oğuzhan, Mensah, Gökhan, Hasic, Ghezzal, N'Koudou, Ljajic, Aboubakar, Larin, Cenk.
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