Beşiktaş'ın yeni projesini Ahmet Nur Çebi duyurdu! 'Kartal Pençesi'
Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, siyah beyazlıların yeni projesini duyurdu. Çebi, 'Bırakmam Seni' bağış kampanyası kapsamında hazırlanan, 'Kartal Pençesi' isimli dijital projenin detaylarını açıkladı.
Beşiktaş Kulübünün "Bırakmam Seni" bağış kampanyası kapsamında hazırlanan "Büyük Beşiktaş'ın Gücünü Tüm Dünyaya Göster" temalı dijital projenin tanıtımı yapıldı.
Vodafone Park'taki tanıtım toplantısına Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, ikinci başkan Adnan Dalgakıran, yöneticiler ile oyuncular Ersin Destanoğlu ve Cyle Larin katıldı.
Projeyle ilgili açıklamalarda bulunan Ahmet Nur Çebi, geçen yıl başlattıkları "Bırakmam Seni" kampanyasının tarihi noktaya gelmesi için taraftarın vereceği katkının önemli olduğunu belirterek, "Bu katkıya ihtiyaç duyduğumuzu, taraftarların destekleriyle yürüyebileceğimizi, kulübü daha yukarılara çekebileceğimizi söyledik. 'Bırakmam Seni' kampanyasına devam ediyoruz. Biz bırakmıyoruz, bu seferkinin adı 'Kartal Pençesi' ve bugün saat 17.00'de devreye girecek." diye konuştu.
Tüm Beşiktaş taraftarını destekleri ve keyif almaları için projeye katkı vermeye davet eden Çebi, "Bir takımın atanı da tutanı da iyi olacak. Ersin ve Larin de burada. Atan da burada tutan da burada." ifadelerini kullandı.
Adnan Dalgakıran ise kampanyayla siyah-beyazlı taraftarların fotoğraflarının kulübün internet sayfasında yer alacağına dikkati çekerek, "Ekibimiz 3 aylık çalışmayla bu projeyi hayata geçirdi. Tüm dünyadaki kulüpler arasında ilk web tabanlı proje. Aynı zamanda sporcular için yapılan en kapsamlı proje. Hem yerelde hem globalde büyük Beşiktaş'ı yaratmak için yepyeni projeleri hayata geçirmekle sorumluyuz." değerlendirmesinde bulundu.
Ahmet Nur Çebi ve Adnan Dalgakıran, konuşmaların ardından Ersin ve Larin ile ayrı ayrı Kartal pençesi yaparak kampanyayı başlattı.
"BİRAKMAMSENİ.ORG" ADRESİNDEN TARAFTARLAR PROJEYE KATILABİLECEK
Proje kapsamında siyah-beyazlı taraftarlar, fotoğraflarını sisteme yükleyerek dünyanın dört bir yanından Beşiktaşlıların yer alacağı büyük fotoğrafın içinde yer alabilecek.
"birakmamseni.org" internet sitesi üzerinden projeye katılan taraftarların fotoğraflarına; her birinde 1903 kişinin yer alacağı toplam 1903 bloktan oluşan dijital Kartal Pençesi tribününde yer verilecek.
Dijital tribündeki her koltuğun ücreti ise 20 lira, 5 dolar veya 4 avro şeklinde belirlendi. Taraftarlar, koltuk adeti seçerek istediği sayıda koltuk için destekte bulunabilecek.
Bu arada sadece Kartal pençesi pozu verilmiş gerçek fotoğraflar onaylanacak.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Kuruluş Osman 33. bölüm izle! Kuruluş Osman son bölüm tek parça izle
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları