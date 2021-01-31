Beşiktaş-Trabzonspor maçı öncesi Sergen Yalçın: Kendi oyunumuzu oynayacağız
Süper Lig'in 22. haftasında Beşiktaş sahasında Trabzonspor'u ağırlayacak. Mücadele öncesinde siyah-beyazlıların teknik direktörü Sergen Yalçın açıklamalarda bulundu. Yalçın, "Kendi oyunumuzu oynayacağız" ifadelerini kullandı.
Süper Lig'in 22. haftasında Beşiktaş, Trabzonspor'u konuk edecek. Dev karşılaşma öncesinde siyah-beyazlıların teknik direktörü Sergen Yalçın açıklamalarda bulundu.
İşte Sergen Yalçın'ın o sözleri:
"Mirin gitti. Cenk aramıza katılacak. Geniş bir kadromuz var. Gökhan Töre 2 hafta olmayacak o hoş olmadı bizim için. Cenk takıma katıldığında da bizlere çok katkısı olacaktır eminim.
Kulübümüz, ekonomi doğrultusunda elinden geleni yapıyor. Taraftarımız bazen tepki gösteriyor ama kulübümüzün durumunu da bilmek lazım. Çok büyük paralar harcayacak durumda değiliz. Cenk bizim için önemli oyuncu. Camiamızı bilen, önemli bir oyuncu.
Trabzon'un moral motivasyonu çok iyi. Biz kendi oyunumuzu oynayacağız. Biraz daha önce topa hakim olmaya çalışacağız. Umarım güzel bir müsabaka olur."
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