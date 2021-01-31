31 Ocak 2021, Pazar

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş-Trabzonspor maçı öncesi Sergen Yalçın: Kendi oyunumuzu oynayacağız

Yalçın'dan derbi yorumu! Kendi oyunumuzu...
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 31.01.2021 Giriş Tarihi: 31.01.2021

'in 22. haftasında sahasında 'u ağırlayacak. Mücadele öncesinde siyah-beyazlıların teknik direktörü açıklamalarda bulundu. Yalçın, "Kendi oyunumuzu oynayacağız" ifadelerini kullandı.

'in 22. haftasında , 'u konuk edecek. Dev karşılaşma öncesinde siyah-beyazlıların teknik direktörü açıklamalarda bulundu.

İşte Sergen Yalçın'ın o sözleri:

" gitti. aramıza katılacak. Geniş bir kadromuz var. 2 hafta olmayacak o hoş olmadı bizim için. Cenk takıma katıldığında da bizlere çok katkısı olacaktır eminim.

Kulübümüz, ekonomi doğrultusunda elinden geleni yapıyor. Taraftarımız bazen tepki gösteriyor ama kulübümüzün durumunu da bilmek lazım. Çok büyük paralar harcayacak durumda değiliz. Cenk bizim için önemli oyuncu. Camiamızı bilen, önemli bir oyuncu.

Trabzon'un moral motivasyonu çok iyi. Biz kendi oyunumuzu oynayacağız. Biraz daha önce topa hakim olmaya çalışacağız. Umarım güzel bir müsabaka olur."

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