10 Şubat 2021, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'tan 2 gurbetçi hamlesi

Beşiktaş'tan 2 gurbetçi hamlesi
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 10.02.2021

Yurt dışında forma giyen gurbetçi oyuncularla sözleşme imzalayarak geleceğe yatırım yapmak isteyen 'tan iki hamle birden geldi. Bir tanesi Avusturya'nın Wacker takımında forma giyen Şefik Abalı diğeri ise Hollanda'nın takımında forma giyen Yusuf Barası.

Yurt dışında forma giyen gurbetçi oyuncularla sözleşme imzalayarak geleceğe yatırım yapmak isteyen 'tan iki hamle birden geldi. Bir tanesi Avusturya'nın Wacker takımında forma giyen Şefik Abalı diğeri ise Hollanda'nın takımında forma giyen Yusuf Barası. 'ın da onay verdiği 18 yaşındaki stoper Şefik Abalı ile 17 yaşındaki forvet oyuncusu Yusuf'un aileleriyle temas kuruldu, sezon sonu için söz alındı.

(Fotomaç)

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