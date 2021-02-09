09 Şubat 2021, Salı
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SAVUNMADA CANAVAR GİBİ
Deneyimli ön libero bugüne dek Beşiktaş formasıyla 17 maça çıkarken 1 gol, 2 asiste imza attı. Josef, siyah-beyazlı takımda 2.4 top çalma, 1.9 top kapma istatistiklerinde zirvede yer alırken maç başına 1.1 kilit pasla takımının üçüncü, 67.8 ortalama pasla da ikinci sırasında yer aldı.
GÜVENİ BOŞA ÇIKARMADI
Geçtiğimiz yaz Mohamed Elneny'den doğan boşlukta Beşiktaş'ta birçok ön libero ismi gündeme gelmişti. Badou Ndiaye, Kabore ve Drinkwater gibi futbolcuların transferlerini veto eden Sergen Yalçın, Josef de Souza'yı ise takımında görmek istemişti. 1.3 milyon Euro maaşa bonservissiz olarak kadroya katılan yıldız oyuncu, hem Elneny'nin boşluğunu doldurdu hem de az maliyetle takıma çok büyük katkı vererek hoca ve yönetimin yüzünü güldürdü. (Sabah)
Beşiktaş'ta Josef farkı! Müthiş istatistiğe imza attı
Beşiktaş’ın 31 yaşındaki futbolcusu Josef de Souza forma giydiği 17 maçta 1 gol ve 2 asiste imza atarken 2.4 top çalma, 1.9 top kapma ortalamaları ile takımın lideri oldu. 1.1 kilit pasla üçüncü, 67.8 pasla da ikinci sırada yer aldı.
Siyah-beyazlıların yıldız ismi Josef de Souza, geldiği günden bu yana ortaya koyduğu futbolla herkesin takdirini kazandı. 31 yaşındaki oyuncunun yüksek performansı teknik direktör Sergen Yalçın ve yönetimi oldukça memnun ediyor. Geçtiğimiz günlerde opsiyon maddesi beklenmeden sözleşmesi uzatılan Brezilyalı yıldız, Konyaspor maçında takımı eksik olmasına rağmen sahada adeta iki kişilik oyun ortaya koyarak ayak basmadık yer bırakmadı.
SAVUNMADA CANAVAR GİBİ
Deneyimli ön libero bugüne dek Beşiktaş formasıyla 17 maça çıkarken 1 gol, 2 asiste imza attı. Josef, siyah-beyazlı takımda 2.4 top çalma, 1.9 top kapma istatistiklerinde zirvede yer alırken maç başına 1.1 kilit pasla takımının üçüncü, 67.8 ortalama pasla da ikinci sırasında yer aldı.
GÜVENİ BOŞA ÇIKARMADI
Geçtiğimiz yaz Mohamed Elneny'den doğan boşlukta Beşiktaş'ta birçok ön libero ismi gündeme gelmişti. Badou Ndiaye, Kabore ve Drinkwater gibi futbolcuların transferlerini veto eden Sergen Yalçın, Josef de Souza'yı ise takımında görmek istemişti. 1.3 milyon Euro maaşa bonservissiz olarak kadroya katılan yıldız oyuncu, hem Elneny'nin boşluğunu doldurdu hem de az maliyetle takıma çok büyük katkı vererek hoca ve yönetimin yüzünü güldürdü. (Sabah)
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