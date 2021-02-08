08 Şubat 2021, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta Atiba sonradan girdi asistini yaptı!

Çilingir Atiba! Oyuna sonradan girdi ve...
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 08.02.2021

Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş, Konyaspor'u 1-0'la geçti. Siyah-beyazlılarda Atiba bu sezon ilk kez bir maça yedek başladı. Kanadalı oyuna sonradan girerek asist yaptı.

Dakikalar 70'i gösterdiğinde Adem Ljajic'in yerine dahil olan Kanadalı efsane, 81'de Valentin Rosier'in attığı golde akıllı bir asist yaptı. Top kendisine geldiğinde çabuk düşünüp Rosier'i gördü. O da ağları sarstı. Atiba Hutchinson bu sezon 3 defa fileleri sarsarken, asist sayısını 4'e yükseltti.

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