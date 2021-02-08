Beşiktaş'ta Atiba sonradan girdi asistini yaptı!

Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş, Konyaspor'u 1-0'la geçti. Siyah-beyazlılarda Atiba bu sezon ilk kez bir maça yedek başladı. Kanadalı oyuna sonradan girerek asist yaptı.

Dakikalar 70'i gösterdiğinde Adem Ljajic'in yerine dahil olan Kanadalı efsane, 81'de Valentin Rosier'in attığı golde akıllı bir asist yaptı. Top kendisine geldiğinde çabuk düşünüp Rosier'i gördü. O da ağları sarstı. Atiba Hutchinson bu sezon 3 defa fileleri sarsarken, asist sayısını 4'e yükseltti.

DİĞER

BEŞİKTAŞ HABERLERİ