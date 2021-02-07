07 Şubat 2021, Pazar

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'tan galibiyet paylaşımı! "Savaşacağız"

Kartal'dan galibiyet paylaşımı! Savaşacağız
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 07.02.2021 Giriş Tarihi: 07.02.2021

'in 24. haftasında , 'u 1-0 mağlup etti ve zirveyle puanını eşitledi. Siyah-beyazlılar 3 puanın ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

'in 24. hafta mücadelesinde , 'in 81. dakikada attığı golle İttifak Holding 'u 1-0'la geçti.

Siyah-beyazlılar, alınan 3 puanın ardından sosyal medya hesabından, "Hiçbir zaman bırakmayacağız. Savaşacağız!" notuyla bir paylaşım yaptı.

İşte o paylaşım:

Eksik Kartal Rosier'le kanatlandı! haberin devamı

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