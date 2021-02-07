Beşiktaş'tan galibiyet paylaşımı! "Savaşacağız"

Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş, Konyaspor'u 1-0 mağlup etti ve zirveyle puanını eşitledi. Siyah-beyazlılar 3 puanın ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Süper Lig'in 24. hafta mücadelesinde Beşiktaş, Valentin Rosier'in 81. dakikada attığı golle İttifak Holding Konyaspor'u 1-0'la geçti.

Siyah-beyazlılar, alınan 3 puanın ardından sosyal medya hesabından, "Hiçbir zaman bırakmayacağız. Savaşacağız!" notuyla bir paylaşım yaptı.

İşte o paylaşım:

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