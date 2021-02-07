Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş ile Konyaspor karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Beşiktaş - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 24. hafta maçında Beşiktaş - Konyaspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Beşiktaş - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BEŞİKTAŞ - KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Beşiktaş - Konyaspor maçı 7 Şubat Pazar günü saat 19:00'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ - KONYASPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

BEŞİKTAŞ: Ersin, Rosier, Vida, Welinton, N'sakala, Josef, Ghezzal, Necip, Ljajic, Larin, Aboubakar

KONYASPOR: Eray, Skubic, Ahmet, Abdülkerim, Guilherme, Jevtovic, Hadziahmetovic, Sekidika, Cikalleshi, Milosevic, Kravets

LJAJIC Mİ OĞUZHAN MI OYNAYACAK?



Teknik direktör Sergen Yalçın'ın Konyaspor karşısında ilk onbirde bazı değişiklikler yapması bekleniyor.



Son iki maçta biraz yorgun olduğu gözlenen Atiba'yı dinlendirmesi beklenen Yalçın'ın, Mensah ve Dorukhan'ın aynı anda cezalı olması sebebiyle bu kararını uygulayıp uygulamayacağı son antrenmanda belli olacak. Yalçın'ın Necip'i defansif orta saha oynatıp, Josef'i öne koyması ve yanında Ljajic-Oğuzhan ikilisinden birini oynatması da seçenekler arasında. Antalya maçına yedek başlayan Ghezzal'ın da N'Koudou'nun yerine kadroya dönmesine kesin gözle bakılıyor.



MENSAH VE DORUKHAN CEZALI, GÖKHAN TÖRE SAKAT



Beşiktaş, Konyaspor maçına 3 futbolcusundan yoksun çıkacak.



Kırmızı kart cezalısı Dorukhan Toköz ve sarı kart cezalısı Mensah'la birlikte geçen hafta idmanda sakatlanan Gökhan Töre de maç kadrosunda olmayacak.

ÖNCE LİGDE SONRA KUPADA KARŞILAŞACAKLAR



Beşiktaş ile Konyaspor 4 gün arayla iki maçta karşılaşacak.



İki ekip Süper Lig'in 24'üncü haftasında Vodafone Park'ta kozlarını paylaşacak. Beşiktaş ve Konyaspor bu maçın ardından bu kez Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Konya'da karşı karşıya gelecek. 11 Şubat Perşembe akşamı saat 20.45'te oynanacak maçı kazanan takım kupada yarı finale çıkacak.

SARI KART SINIRINDA 3 FUTBOLCU



Siyah beyazlı takımda 3 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.



3 sarı kartı olan Vida, Ghezzal ve Rosier Konyaspor maçında sarı kart görmeleri durumunda 25'inci haftada Gençlerbirliği'ne karşı forma giyemeyecek.

DİĞER

SÜPER LİG HABERLERİ