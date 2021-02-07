07 Şubat 2021, Pazar

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş Cenk Tosun'a kavuşuyor

Beşiktaş Cenk Tosun'a kavuşuyor
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 07.02.2021

Siyah-beyazlı takımın devre arasında kadrosuna kattığı 'un karantina dönemi bugün bitiyor.

Siyah-beyazlı takımın devre arasında kadrosuna kattığı 'un karantina dönemi bugün bitiyor. ve kondisyoner Stefano Morrone, milli golcüyle bir telefon görüşmesi yaptı. Cenk Tosun kendisine fizik ve performans olarak hazır olduğunu söyledi. Bugünkü maçı Vodafone Park'ta izlemesi beklenen usta golcünün, Konyaspor maçında oynamayan oyuncularla yarın ilk idmanına çıkacağı da gelen bilgiler arasında.

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