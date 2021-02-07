Beşiktaş seri peşinde! İşte Konyaspor maçı 11'i

Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş, sahasında İttifak Holding Konyaspor'u ağırlayacak. Son 2 maçında da puan kaybı yaşayan siyah-beyazlılar, Konya ekibini mağlup ederek yeni bir seri başlatmak istiyor. Mücadele öncesi teknik direktör Sergen Yalçın, sahaya süreceği 11'i büyük ölçüde netleştirdi. İşte Beşiktaş - Konyaspor maçının muhtemel 11'leri...

Beşiktaş, Süper Lig'in 24'üncü haftasında sahasında bugün İttifak Holding Konyaspspor'u konuk ediyor. Vodafone Park'ta oynanacak karşılaşma 19.00'da başlayacak ve Halis Özkahya tarafından yönetilecek. Ligin ilk devresini lider bitiren Beşiktaş, ikinci yarıya Trabzonspor'a 2-1 yenilerek başlarken, ardından Fraport TAV Antalyaspor'la da deplasmanda 1-1 berabere kaldı ve iki maçta 5 puan kaybetti.



KAYIPSIZ GEÇMELİYİZ

Beşiktaş yeniden çıkış yakalamak için mutlak galibiyet peşinde. Trabzonspor ve Antalyaspor karşısında birçok gol şansından yararlanamayan ve 2 mücadelede de puan kaybı yaşayan siyah-beyazlılarda Yalçın, antrenmanlarda özellikle gol yollarındaki isimler üzerinde durdu. Konya karşısında hata istemeyen Yalçın, hem Konya hem de G.Birliği maçlarının kazanılarak bay geçilecek olan 26. haftaya kayıpsız girmek istiyor.



3 FUTBOLCU SINIRDA

Siyah-beyazlı takımda 3 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Vida, Ghezzal ve Rosier, Konyaspor maçında sarı kart görmeleri durumunda G.Birliği'ne karşı forma giyemeyecek.

MUHTEMEL 11'LER

BEŞİKTAŞ: Ersin, Rosier, Vida, Welinton, N'sakala, Josef, Ghezzal, Necip, Ljajic, Larin, Aboubakar

KONYASPOR: Eray, Skubic, Ahmet, Abdülkerim, Guilherme, Jevtovic, Hadziahmetovic, Sekidika, Cikalleshi, Milosevic, Kravets

DİĞER

BEŞİKTAŞ HABERLERİ