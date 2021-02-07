07 Şubat 2021, Pazar

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş seri peşinde! İşte Konyaspor maçı 11'i

Beşiktaş seri peşinde! İşte Konyaspor maçı 11'i
BEŞİKTAŞ
ABONE OL
Giriş Tarihi: 07.02.2021

Süper Lig'in 24. haftasında , sahasında İttifak Holding 'u ağırlayacak. Son 2 maçında da puan kaybı yaşayan siyah-beyazlılar, Konya ekibini mağlup ederek yeni bir seri başlatmak istiyor. Mücadele öncesi teknik direktör Sergen Yalçın, sahaya süreceği 11'i büyük ölçüde netleştirdi. İşte Beşiktaş - Konyaspor maçının muhtemel 11'leri...

, Süper Lig'in 24'üncü haftasında sahasında bugün İttifak Holding Konyaspspor'u konuk ediyor. Vodafone Park'ta oynanacak karşılaşma 19.00'da başlayacak ve Halis Özkahya tarafından yönetilecek. Ligin ilk devresini lider bitiren Beşiktaş, ikinci yarıya Trabzonspor'a 2-1 yenilerek başlarken, ardından Fraport TAV Antalyaspor'la da deplasmanda 1-1 berabere kaldı ve iki maçta 5 puan kaybetti.

KAYIPSIZ GEÇMELİYİZ
Beşiktaş yeniden çıkış yakalamak için mutlak galibiyet peşinde. Trabzonspor ve Antalyaspor karşısında birçok gol şansından yararlanamayan ve 2 mücadelede de puan kaybı yaşayan siyah-beyazlılarda Yalçın, antrenmanlarda özellikle gol yollarındaki isimler üzerinde durdu. Konya karşısında hata istemeyen Yalçın, hem Konya hem de G.Birliği maçlarının kazanılarak bay geçilecek olan 26. haftaya kayıpsız girmek istiyor.

3 FUTBOLCU SINIRDA
Siyah-beyazlı takımda 3 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Vida, Ghezzal ve Rosier, maçında sarı kart görmeleri durumunda G.Birliği'ne karşı forma giyemeyecek.

MUHTEMEL 11'LER

BEŞİKTAŞ: Ersin, Rosier, Vida, Welinton, N'sakala, Josef, Ghezzal, Necip, Ljajic, Larin, Aboubakar

KONYASPOR: Eray, Skubic, Ahmet, Abdülkerim, Guilherme, Jevtovic, Hadziahmetovic, Sekidika, Cikalleshi, Milosevic, Kravets

Çebi haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Yalçın'ın yeni planı hazır! Rakiplerini böyle yıkacak Yalçın'ın yeni planı hazır! Rakiplerini böyle yıkacak
Beşiktaş Cenk Tosun'a kavuşuyor Beşiktaş Cenk Tosun'a kavuşuyor
Yeni hedef Ataberk Yeni hedef Ataberk
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör