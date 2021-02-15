Gençlerbirliği Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Süper Lig'in 25. haftasında Gençlerbirliği sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek. Zirve yarışını ve düşme hattını yakından ilgilendiren karşılaşmayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Peki, Gençlerbirliği-Beşiktaş maçı saat kaçta, ne zaman? İşte G.Birliği-Beşiktaş maçının ilk 11'leri...
Süper Lig'de haftanın kapanış maçı zorlu bir mücadeleye sahne olacak. Beşiktaş, Başkent Ankara'da Gençlerbirliği'ne deplasmanına konuk oluyor. Karşılaşmanın başlama saati yaşanan yoğun kar yağışı nedeniyle 19.00'dan 16.00'ya alınmıştı. Bu maç öncesi iki takımda da eksikler var. Beşiktaş'ın defans hattındaki eksik ve cezalı oyuncularının çokluğu dikkat çekiyor. Siyah-beyazlılarda, N'Sakala ve Vida cezalı, Montero ve Rıdvan Yılmaz ise sakat. İşte mücadeleye dair detaylar...
GENÇLERBİRLİĞİ-BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Gençlerbirliği-Beşiktaş mücadelesi bugün saat 16.00'da başlayacak ve beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmanın canlı anlatımını fotomac.com.tr'den de takip edebilirsiniz.
GENÇLERBİRLİĞİ-BEŞİKTAŞ MAÇI İLK 11'LERİ
Gençlerbirliği: Nordfeldt, Johansson, Zargo, Arda, Polomat, Furman, Soner, Mugni, Candeias, Sefa, Ayite
Beşiktaş: Ersin, Dorukhan, Welinton, Necip, Rosier, Josef, Atiba, Ljajic, Ghezzal, Larin, Aboubakar
3 İSİM CEZA SINIRINDA
Siyah beyazlılarda 3 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. 3 sarı kartı olan Rosier, Ghezzal ve Necip Uysal Gençlerbirliği mücadelesinde sarı kart görmeleri durumunda 27. haftada Vodafone Park Stadı'nda oynanacak Denizlispor maçında sahada olamayacak.
GEÇEN HAFTAYI BAY GEÇTİ
Yeni teknik direktörü Mehmet Altıparmak yönetiminde çıktığı ilk maçta İttifak Holding Konyaspor ile golsüz berabere kalan başkent ekibi, geçen haftayı bay geçmişti. Bu arayı Antalya'da kamp yaparak değerlendiren Gençlerbirliği, Beşiktaş maçıyla çıkışa geçmeyi amaçlıyor. Ligde oynadığı son 6 maçı kazanamayan (5 mağlubiyet, 1 beraberlik) kırmızı-siyahlılar, 20 puanla küme düşme hattında yer alıyor. Gençlerbirliği'nde sarı kart cezalısı Piris da Motta ile sakatlıkları bulunan Diego Angelo ve Giovanni Sio, Beşiktaş'a karşı forma giyemeyecek.
Beşiktaş ile Gençlerbirliği, bugün yapacakları maçla Süper Lig'de 94. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan maçlarda siyah-beyazlıların 53 galibiyetine karşılık, kırmızı-siyahlılar sadece 9 kez kazandı, taraflar 31 müsabakada ise eşitliği bozamadı. Lig maçlarında Beşiktaş'ın 150 golüne, Gençlerbirliği 64 golle karşılık verdi.
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