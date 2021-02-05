Ahmet Nur Çebi "1 kuruş artırmam" demişti! İşte Beşiktaş'ın Dorukhan Toköz'e sunduğu teklif

Çebi, "Kendisiyle uzlaştık, anlaştık. Menajeri araya girerek yurt dışında futbol oynama isteğini ön plana çıkardı. Dorukhan'ın önünde verdiğimiz teklif duruyor. O teklife imza atmak isterse atar, istemezse atmaz. Fenerbahçe'ye gitmesi beni rahatsız eder ama bu rahatsızlığın sonucunda 1 kuruş artırmam. Ya bu ayın sonuna kadar bu işi bitiririz ya da Dorukhan başka yerde topunu oynamaya devam eder" ifadelerini kullandı.