05 Şubat 2021, Cuma

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Ahmet Nur Çebi "1 kuruş artırmam" demişti! İşte Beşiktaş'ın Dorukhan Toköz'e sunduğu teklif

Geçtiğimiz günlerde Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, A Spor'a özel röportaj vermiş ve sözleşmesi sezon sonunda bitecek Dorukhan Toköz'e tekliflerini ilettiklerini, bu teklifi de 1 kuruş artırmayacaklarını ifade etmişti. Siyah-beyazlıların 24 yaşındaki oyuncuya sunduğu teklif ortaya çıktı. İşte o rakam... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Giriş Tarihi: 05.02.2021 18:53
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Ahmet Nur Çebi 1 kuruş artırmam demişti! İşte Beşiktaş'ın Dorukhan Toköz'e sunduğu teklif

Beşiktaş'ta uzun süredir sözleşmesiyle ilgili konular gündemde olan Dorukhan Toköz için Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi A Spor'a verdiği özel röportajda önemli açıklamalar yaptı.

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Ahmet Nur Çebi 1 kuruş artırmam demişti! İşte Beşiktaş'ın Dorukhan Toköz'e sunduğu teklif

Çebi, "Kendisiyle uzlaştık, anlaştık. Menajeri araya girerek yurt dışında futbol oynama isteğini ön plana çıkardı. Dorukhan'ın önünde verdiğimiz teklif duruyor. O teklife imza atmak isterse atar, istemezse atmaz. Fenerbahçe'ye gitmesi beni rahatsız eder ama bu rahatsızlığın sonucunda 1 kuruş artırmam. Ya bu ayın sonuna kadar bu işi bitiririz ya da Dorukhan başka yerde topunu oynamaya devam eder" ifadelerini kullandı.

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Ahmet Nur Çebi 1 kuruş artırmam demişti! İşte Beşiktaş'ın Dorukhan Toköz'e sunduğu teklif

Beşiktaş yönetimi aylar öncesinde başlattıkları Dorukhan görüşmelerinde başkanın da kararıyla son tekliflerini Aralık ayında iletti.

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Ahmet Nur Çebi 1 kuruş artırmam demişti! İşte Beşiktaş'ın Dorukhan Toköz'e sunduğu teklif

TEKLİF ORTAYA ÇIKTI!

Sabah'ın haberine göre; Siyah-beyazlılar milli futbolcuya 7 milyon TL garanti ve maç başı ücreti olarak da 100 bin TL önerdi. Beşiktaş'ın bu rakamdan yukarı çıkmayacağı ve tekliften ödün vermeyeceği iletildi.

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Ahmet Nur Çebi 1 kuruş artırmam demişti! İşte Beşiktaş'ın Dorukhan Toköz'e sunduğu teklif

Kartal'a olumlu yanıt vermeyen 24 yaşındaki oyuncu Avrupa'ya gitmek için menajerinin görüşmelerinden çıkacak sonucu bekliyor. Dorukhan'ın menajeri Ahmet Bulut'un özellikle İtalya'da oyuncusuna kulüp baktığı ifade ediliyor. Başarılı orta sahayı geçtiğimiz sezon öncesinde Udinese transfer etmek istemiş ancak sonuca varmamıştı. İtalyan ekibinin Dorukhan'ı o günden bu yana takibe devam ettiği belirtildi.

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