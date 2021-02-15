Süper Lig'in 25. haftasında Gençlerbirliği ile Beşiktaş karşı karşıya geliyor. Gençlerbirliği - Beşiktaş maçının canlı anlatımını haberimizde bulabilirsiniz.

Süper Lig'in 25. haftasında Gençlerbirliği, Beşiktaş'ı konuk ediyor. Zirve yarışını ve düşme hattını yakından ilgilendiren karşılaşmanın tüm detayları ve maçın CANLI anlatımı haberimizde...

GENÇLERBİRLİĞİ-BEŞİKTAŞ İLK 11'LER

Gençlerbirliği: Nordfeldt, Johansson, Zargo, Arda, Polomat, Furman, Soner, Mugni, Candeias, Sefa, Ayite.

Beşiktaş: Ersin, Dorukhan, Welinton, Necip, Rosier, Josef, Atiba, Ljajic, Ghezzal, Larin, Aboubakar.

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İki takım Süper Lig'de 94. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan maçlarda siyah-beyazlıların 53 galibiyetine karşılık, kırmızı-siyahlılar sadece 9 kez kazandı, taraflar 31 müsabakada ise eşitliği bozamadı. Lig maçlarında Beşiktaş'ın 150 golüne, Gençlerbirliği 64 golle karşılık verdi.

3 İSİM SINIRDA

Beşiktaş'ta, Necip, Ghezzal ve Rosier, bugünkü karşılaşma öncesi sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu üç oyuncu Gençlerbirliği karşısında da sarı kart gördükleri takdirde 27. haftadaki Denizlispor karşılaşmasında cezalı duruma düşecek.

GENÇLERBİRLİĞİ-BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Gençlerbirliği-Beşiktaş maçı saat 16.00'da başladı. Yaşar Kemal Uğurlu'nun yönettiği karşılaşma Eryaman Stadyumu'nda oynanıyor. Dev maç, beın Sports 1'den canlı yayınlanıyor.

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