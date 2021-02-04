04 Şubat 2021, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta kan kaybı sürüyor

Beşiktaş kan kaybediyor
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 04.02.2021

'in 24. haftasında deplasmanda ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş kan kaybediyor. İkinci yarıda çıktığı 2 maçtan da galibiyet çıkaramayan siyah-beyazlılar, 2 maçta 5 puan kaybetti.

Beşiktaş, 'in 23'üncü haftasında deplasmanda -TAV ile 1-1 berabere kaldı.

İlk devreyi 44 puanla 'nin iki puan önünde lider bitiren siyah beyazlılar, ikinci devrede henüz galibiyet alamadı. Geçtiğimiz pazar günü kendi sahasında 'a 2-1 yenilerek liderliği de kaybeden 'ın öğrencileri, Antalya deplasmanından da sadece 1 puan çıkarınca averajla 3'üncü sıraya kadar düştü.

KALECİLERİ GEÇEMEDİ

Ligin ilk yarısında en golcü takım olan ve 20 maçta 47 gol atarak maç başına 2.35 gol ortalaması yakalayan Beşiktaş, Trabzonspor ve Antalyaspor maçlarında sadece 1'er gol atarak ortalamasının oldukça altında kaldı.

Siyah beyazlıların bu ortalamanın altında kalması ve iki maçta 5 puan kaybetmesinin en büyük sebebi ise Trabzonspor ve Antalyaspor kalecilerinin üstün performansı gösterilebilir. Trabzonspor maçında kaleci Uğurcan'ı tam 8 gol pozisyonunda geçemeyen Beşiktaş, Antalyaspor kalecisi Boffin'e de bir çok pozisyonda takılınca beraberliği bozamadı.

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DERBİ HAFTASINDA MUTLAKA KAZANMALI

Beşiktaş 2 maçta kaybettiği 5 puanla liderliği yitirdi ancak, Siyah beyazlılar İttifak Holding maçıyla yeniden çıkış yakalamak hedefine şimdiden odaklanmaya çalışıyor.

Özellikle Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin olduğu haftada kazanmanın önemi çok büyük. Kazandığı takdirde derbinin skoruna göre en az bir rakibiyle puan farkını azaltacak olan siyah beyazlılar, aynı zamanda çok büyük moral ve motivasyon kazanacak.

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın hem mevcut durumu değerlendirmek, hem de Konyaspor maçının önemini anlatmak için futbolcularla özel toplantılar yapması bekleniyor. Tecrübeli teknik adamın, Konyaspor karşılaşmasında son maçlarda ikinci yarıda yorulduğu gözlenen 'yı dinlendirmesi ve 'i de yeniden yedeğe çekerek Ghezzal'ı oynatması da beklenen diğer gelişmeler.

Karantina süresini yarın dolduracak olan 'un da, Konyaspor maçının geniş kadrosunda olması ve maçın gidişatına göre şans bulması yüksek ihtimal.

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DOMAGOJ VIDA'DAN 4 PUAN

Beşiktaş'ın mevcut stoperlerinden sadece , her maç onbire yazılırken, yanında ve değişmeli oynuyor.
Sezona oldukça kötü başlayan ve hatalarla dolu maçlar çıkaran Vida, milli maçta Covid-19 olduktan sonra formasını 2 maçlığına kaybetmişti. 13'üncü haftada yeniden onbire dönen ve bir daha formayı kaybetmeyen Vida, Ankaragücü'nü 1-0 yendikleri maçın tek golünü atarken, dün akşam da Antalya'da beraberlik golünü kaydetti. Vida böylelikle 2 maçta doğrudan 4 puanı Beşiktaş hanesine yazdıran stoper oldu.



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