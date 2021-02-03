03 Şubat 2021, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'dan maç sonunda flaş açıklamalar!

Sergen Yalçın'dan maç sonunda iddialı açıklama! Savaşımız yeni başlıyor!
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 03.02.2021 Giriş Tarihi: 03.02.2021

'in 23. haftasında ile karşı karşıya geldi. Maç sonunda Teknik Direktör flaş açıklamalarda bulundu. Yalçın, "Maçlar daha adaletli oynanmalı ama savaşımız daha yeni başladı hiç kimse merak etmesin" ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

'in 23. haftasında , deplasmanda ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşma sonrası siyah beyazlıların teknik direktörü açıklamalarda bulundu.

Antalyaspor 1-1 Beşiktaş (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Sergen Yalçın'ın açıklamalarından satır başları;

Öyle atıyorlar ki kendilerini yere, sanki öldüler! Sonra 20 saniye sonra ayağa kalkıyor, 1 kere değil 20 kere yaşanıyor. Böyle futbol olmaz ya! Hadi 1 puan aldın, ne oldu yani!

Hakemlerin bu son 3 maçta nasıl yönettiklerini biliyoruz ama futbol bu değil, böyle olmamalı. Konuşunca ceza alıyoruz ama bu savaşı bırakmayacağız, sonuna kadar çabalayacağız.

Savaşımız daha yeni başlıyor, merak etmeyin.

1 puan, kaybetmekten iyidir. Kazansaydık iyi olurduk. Bu maç için konuşmak gerçekten istemiyorum, yarım pozisyonla gol bulan bir takım. Sürekli yerden kalkmadılar, futbol böyle oynanmamalı ya!

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