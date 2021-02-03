Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'dan maç sonunda flaş açıklamalar!
Süper Lig'in 23. haftasında Antalyaspor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Maç sonunda Teknik Direktör Sergen Yalçın flaş açıklamalarda bulundu. Yalçın, "Maçlar daha adaletli oynanmalı ama savaşımız daha yeni başladı hiç kimse merak etmesin" ifadelerini kullandı. İşte detaylar...
Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşma sonrası siyah beyazlıların teknik direktörü Sergen Yalçın açıklamalarda bulundu.
Sergen Yalçın'ın açıklamalarından satır başları;
Öyle atıyorlar ki kendilerini yere, sanki öldüler! Sonra 20 saniye sonra ayağa kalkıyor, 1 kere değil 20 kere yaşanıyor. Böyle futbol olmaz ya! Hadi 1 puan aldın, ne oldu yani!
Hakemlerin bu son 3 maçta nasıl yönettiklerini biliyoruz ama futbol bu değil, böyle olmamalı. Konuşunca ceza alıyoruz ama bu savaşı bırakmayacağız, sonuna kadar çabalayacağız.
Savaşımız daha yeni başlıyor, merak etmeyin.
1 puan, kaybetmekten iyidir. Kazansaydık iyi olurduk. Bu maç için konuşmak gerçekten istemiyorum, yarım pozisyonla gol bulan bir takım. Sürekli yerden kalkmadılar, futbol böyle oynanmamalı ya!
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