06 Şubat 2021, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Sergen Yalçın'ın zor seçimi! Oğuzhan mı Ljajic mi?

Yalçın'ın zor seçimi! Kime şans verecek?
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 06.02.2021

Beşiktaş'ta gözler Konyaspor ile oynanacak mücadeleye çevrildi. Siyah-beyazlılarda 'ın, Oğuzhan Özyakup ve konusunda kime şans vereceği merak konusu olmaya devam ediyor.

Beşiktaş, Süper Lig'in 24'üncü haftasında sahasında 'u konuk edecek. Yarın akşam Vodafone Park'ta oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak ve Halis Özkahya tarafından yönetilecek. Özkahya'nın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Kemal Yılmaz yaparken, Sarper Barış Saka 4'üncü hakem olacak.

Ligin ilk devresini lider bitiren Beşiktaş, ikinci yarıya 'a 2-1 yenilerek başlarken, ardından Fraport TAV Antalyaspor'la da deplasmanda 1-1 berabere kaldı ve iki maçta 5 puan kaybetti. 5 puanın yanı sıra liderliği de kaybeden siyah beyazlılar, averajla 'ın ardında 3'üncü sırada yer alıyor. Beşiktaş, iki rakibi ile Galatasaray'ın karşılaşacağı haftada yeniden çıkış yakalamak ve derbi haftasını değerlendirmek için mutlak galibiyet peşinde.

LJAJİC Mİ OĞUZHAN MI OYNAYACAK?

Teknik direktör 'ın Konyaspor karşısında ilk onbirde bazı değişiklikler yapması bekleniyor.

Son iki maçta biraz yorgun olduğu gözlenen Atiba'yı dinlendirmesi beklenen Yalçın'ın, Mensah ve Dorukhan'ın aynı anda cezalı olması sebebiyle bu kararını uygulayıp uygulamayacağı son antrenmanda belli olacak. Yalçın'ın Necip'i defansif orta saha oynatıp, Josef'i öne koyması ve yanında Ljajic-Oğuzhan ikilisinden birini oynatması da seçenekler arasında. Antalya maçına yedek başlayan Ghezzal'ın da N'Koudou'nun yerine kadroya dönmesine kesin gözle bakılıyor.

Beşiktaş'ın Konyaspor karşısındaki muhtemel onbiri "Ersin - Rosier, Vida, Welinton, N'Sakala, Necip, Ghezzal, Josef, Oğuzhan (Ljajic), Larin, Aboubakar" şeklinde.

MENSAH VE DORUKHAN CEZALI, GÖKHAN TÖRE SAKAT

Beşiktaş, Konyaspor maçına 3 futbolcusundan yoksun çıkacak.

Kırmızı kart cezalısı Dorukhan Toköz ve sarı kart cezalısı Mensah'la birlikte geçen hafta idmanda sakatlanan Gökhan Töre de yarın akşam maç kadrosunda olmayacak.

ÖNCE LİGDE SONRA KUPADA KARŞILAŞACAKLAR

Beşiktaş ile Konyaspor 4 gün arayla iki maçta karşılaşacak.

İki ekip yarın akşam önce Süper Lig'in 24'üncü haftasında Vodafone Park'ta kozlarını paylaşacak. Beşiktaş ve Konyaspor bu maçın ardından bu kez Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Konya'da karşı karşıya gelecek. 11 Şubat Perşembe akşamı saat 20.45'te oynanacak maçı kazanan takım kupada yarı finale çıkacak.

SARI KART SINIRINDA 3 FUTBOLCU

Siyah beyazlı takımda 3 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

3 sarı kartı olan Vida, Ghezzal ve Rosier Konyaspor maçında sarı kart görmeleri durumunda 25'inci haftada Gençlerbirliği'ne karşı forma giyemeyecek.
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