04 Şubat 2021, Perşembe

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Tecrübeli isme şok sözler! "Beşiktaş'ın topçusu değil"

Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor'a konuk oldu. Siyah-beyazlılar, rakibiyle 1-1 berabere kalarak zirve yarışında ağır yara aldı ve 3. sıraya geriledi. Spor yazarları, karşılaşmanın ardından kritik karşılaşmayı değerlendirirken, siyah-beyazlı takımın tecrübeli futbolcusuyla ilgili çarpıcı ifadeler kullanıldı. İşte spor yazarlarının Antalyaspor - Beşiktaş maçı değerlendirmeleri... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Giriş Tarihi: 04.02.2021 08:49
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Tecrübeli isme şok sözler! Beşiktaş'ın topçusu değil

SİNAN VARDAR - YAZILI OLMAYAN KURALLAR

Yıllardır futbolun içindeyim ve futbolun yazılı olmayan kurallarını artık ezbere biliyorum. Futbolun ana kaideleri var.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Tecrübeli isme şok sözler! Beşiktaş'ın topçusu değil

1. Atamayana atarlar...
Beşiktaş maça kötü başlamadı ama Antalyaspor'un kaleye gelen ilk topu gol oldu. 0-0'ken Ljajic, N'Koudou ve Larin öyle goller kaçırdı ki Trabzonspor maçında yaşananların bir benzerine şahit olduk.

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Tecrübeli isme şok sözler! Beşiktaş'ın topçusu değil

2. İyi hücum maç kazandırır, iyi savunma şampiyonluk...
Antalyaspor ilk kez Beşiktaş kalesine atak yaparken tek başına gol arayan Gökdeniz'e Vida ve Welinton'un yapışmaması amatörceydi. Sergen hocam her fırsatta Welinton'a sahip çıkıyor ama Brezilyalı stoper her haliyle Beşiktaş'ın topçusu olmadığını bas bas bağırıyor.

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Tecrübeli isme şok sözler! Beşiktaş'ın topçusu değil

3. Günümüz futbolunda maç kazanacaksan çok koşacaksın...
Dün ilk 11'de başlayan Ljajic, N'Koudou, Josef ve Atiba koşmayınca, Beşiktaş da durdu ve ilk 60 dakikayı boşa geçirdi.

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Tecrübeli isme şok sözler! Beşiktaş'ın topçusu değil

Belli ki özellikle Josef ve Atiba yoğun maç programını kaldıramadı. Tabii ki bu yoğunlukta onları çok eleştirmeyi doğru bulmuyorum ama Sergen Yalçın bu soruna bir çözüm bulmalı.

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