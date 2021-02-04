04 Şubat 2021, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi A Spor'da!

Başkan Çebi A Spor'da!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 04.02.2021

Başkanı Ahmet Nur Çebi, bu akşam A Spor Müdürü Cüneyt Şen'in konuğu olacak. 22.30'da başlayacak programda başkan Çebi, tüm sorulara birinci ağızdan cevap verecek. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Saat 22.30'da başlayacak olan programda Çebi, Brezilyalı Hulk'un neden alınmadığından, Dorukhan'ın kalıp kalmayacağına ve kiralık gönderilen oyunculara kadar tüm sorulara birinci ağızdan yanıt verecek.

YEMEKTE BULUŞTU

Siyah-Beyazlı kulübün Başkanı Ahmet Nur Çebi, dün akşam oynanan maç öncesinde futbolcular ve teknik heyetle bir araya geldi. 'ın kamp yaptığı otelde ve oyuncularla birlikte yemek yiyen Başkan Çebi'nin "Şampiyonluk yarışında size sonuna kadar güveniyoruz" ifadelerini kullandığı öğrenildi.

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