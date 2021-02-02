02 Şubat 2021, Salı

BEŞİKTAŞ

Son dakika: Beşiktaş'ta Trabzonspor maçının ardından Dorukhan Toköz PFDK'ya sevk edildi

Dorukhan Toköz PFDK'ya sevk edildi
BEŞİKTAŞ
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 02.02.2021 Giriş Tarihi: 02.02.2021

derbisinde direkt olarak kırmızı kart gören Beşiktaşlı Dorukhan Toköz, "kural dışı hareket" nedeniyle PFDK'ya sevk edildi. İşte detaylar... | Son dakika haberleri

'ın ile oynadığı maçta kırmızı kart gören Dorukhan Toköz, "kural dışı hareketi" nedeniyle 'na (PFDK) sevk edildi. 'de ayrıca ve 'nün "talimatlara aykırı hareket"ten takım halinde, 'dan 'un da "kural dışı hareketi" sebebiyle PFDK'ya sevkine karar verildi.

Beşiktaş Tin Jedvaj transferinden son anda vazgeçmişti! İşte nedeni...

Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği'nce Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevkler şöyle:
1- futbolcusu KUBİLAY KANATSIZKUŞ'un 29.01.2021 tarihinde oynanan YENİ MALATYASPOR-FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş. Süper Lig müsabakasındaki "kural dışı hareketi" nedeniyle 'nın 43. maddesi uyarınca "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 30.01.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

2- BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR Kulübü'nün 31.01.2021 tarihinde oynanan BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR- müsabakasındaki "5 futbolcusunun sarı kart ve 1 futbolcunun kırmızı kart görmesi suretiyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca ve "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 9/2 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

3- 'nün 31.01.2021 tarihinde oynanan BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR-MKE ANKARAGÜCÜ Süper Lig müsabakasındaki "4 futbolcusunun sarı kart ve 2 futbolcunun kırmızı kart görmesi suretiyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

4- BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü futbolcusu DORUKHAN TOKÖZ'ün 31.01.2021 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-TRABZONSPOR A.Ş. Süper Lig müsabakasındaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 01.02.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü görevlisi GÜRSOY YALÇIN'ın aynı müsabakadaki "hakaretleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 02.02.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Beşiktaş Antalyaspor'a konuk oluyor Beşiktaş Antalyaspor'a konuk oluyor
Transferden son anda vazgeçilmişti! İşte nedeni... Transferden son anda vazgeçilmişti! İşte nedeni...
Canlı yayında açıkladı! Transfer döneminin en başarılı... Canlı yayında açıkladı! "Transfer döneminin en başarılı..."
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör