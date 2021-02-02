Beşiktaş kafilesi Antalya'da!

Devre arasında forvet ve stoper transferine yoğunlaşan Beşiktaş, hücum hattına Cenk Tosun takviyesi yapmıştı. Stoper transferinde mutlu sona ulaşamayan siyah beyazlılar, transfer dönemini tek oyuncuyla kapatmıştı. Bundesliga ekiplerinden Leverkusen forması giyen Tin Jedvaj'ı son anda kadrosuna katamayan Kartal'ın, bu transferi yapamamasının perde arkası belli oldu. İşte detaylar...