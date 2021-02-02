02 Şubat 2021, Salı

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş kafilesi Antalya'da!

Beşiktaş kafilesi Antalya'da!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 02.02.2021

'in 23. haftasında 'a konuk olacak , bu maç için şehre geldi. | Son dakika Beşiktaş haberleri

Özel uçakla kente ulaşan siyah-beyazlı kafileyi, Antalya Havalimanı önünde taraftarlar karşıladı.

Taraftarlar, kulüp başkanı Ahmet Nur Çebi, teknik direktör Sergen Yalçın ile futbolculara sevgi gösterisinde bulundu.

kafilesi, kampa gireceği otele gitmek üzere otobüsle havalimanından ayrıldı.

Transferden son anda vazgeçilmişti! İşte nedeni... haberin devamı

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