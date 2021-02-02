02 Şubat 2021, Salı

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş Tin Jedvaj transferinden son anda vazgeçmişti! İşte nedeni...

Transferden son anda vazgeçilmişti! İşte nedeni...
BEŞİKTAŞ
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 02.02.2021 Giriş Tarihi: 02.02.2021

Devre arasında forvet ve stoper transferine yoğunlaşan Beşiktaş, hücum hattına takviyesi yapmıştı. Stoper transferinde mutlu sona ulaşamayan siyah beyazlılar, transfer dönemini tek oyuncuyla kapatmıştı. ekiplerinden forması giyen Tin Jedvaj'ı son anda kadrosuna katamayan Kartal'ın, bu transferi yapamamasının perde arkası belli oldu. İşte detaylar...

ekibi 'dan sezon sonuna kadar kiralanan , önceki gece 'den 'a gelmişti. Eşi Ece ve çocukları Arden Cenk ve Alin'le birlikte 'ye gelen Milli golcü, yolculuğunun ardından basın mensuplarına, "Gaziantepspor'dan Beşiktaş'a geldiğimde duyduğum heyecanın ayrısını yaşıyorum şu anda. Dört gözle takım arkadaşlarımla buluşup bu şanlı formayı yine terletmek için sabırsızlanıyorum" ifadelerini kullandı. Beşiktaş taraftarını çok özlediğini de sözlerine ekleyen Cenk, "Yuvama, evime döndüm sonuçta. Ben çok heyecanlıyım ve onlar da heyecanlı olsun. Kuşkuları olmasın her zaman sahada yüzde 100'ümü vereceğimin sözünü veriyorum" açıklamasını yaptı.

ANTALYA MAÇINI KAÇIRIYOR

İngiltere'den gelmesi sebebiyle 5 günlük bir karantina süreci geçirecek olan Cenk Tosun, bundan dolayı 'ın yarın 'la oynayacağı karşılaşmada forma giyemeyecek. Tecrübeli futbolcunun, pazar günkü karşılaşmasıyla birlikte Beşiktaş'taki ikinci dönemine başlaması bekleniyor. Everton'da yarım dönemde 1 milyon 250 bin Euro kazanan başarılı futbolcu, aynı ücreti vermesine rağmen maaşında 150 bin Euro indirim yapıp Kara Kartal'a imza atmıştı.

Domagoj Vida'nın menajeri Beşiktaş'a gelen teklifi açıkladı

YABANCI KOTASI AÇILDI AMA...

Forvet takviyesi için ve isimleri üzerinde yoğunlaşmalarının ardından finalde Cenk Tosun'u alan Kara Kartal, yabancı kotasında yer açıldığı için transferin son saatlerinde stoper hamlesi için harekete geçmişti. Fanatik'in haberine göre; bu doğrultuda ekibi 'den Tin Jedvaj'ı kiralamak için girişimlerde bulunan yönetim, Almanya temsilcisinin zorunlu satın alma opsiyonu konusunda diretmesi sebebiyle bu oyuncudan vazgeçti ve dönemi tamamladı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Canlı yayında açıkladı! Transfer döneminin en başarılı... Canlı yayında açıkladı! "Transfer döneminin en başarılı..."
İşte Yalçın'ın Cenk planı! Aboubakar ve Larin... İşte Yalçın'ın Cenk planı! Aboubakar ve Larin...
Yalçın'dan futbolcularına: En iyisi sizsiniz Yalçın'dan futbolcularına: En iyisi sizsiniz
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör