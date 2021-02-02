02 Şubat 2021, Salı

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş Antalyaspor'a konuk oluyor

Beşiktaş Antalyaspor'a konuk oluyor
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 02.02.2021

Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş, 3 Şubat Çarşamba günü saat 19.00'da 'a konuk olacak.

Beşiktaş, Süper Lig'in 23. haftasında çarşamba günü 'un konuğu olacak.

Antalya Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi yönetecek.

Ligin ikinci yarısına mağlubiyetiyle başlayan Beşiktaş, bu yenilgiyle liderliği kaybetti.

14 galibiyet, 2 beraberlik, 5 mağlubiyeti olan siyah-beyazlılar, 44 puanla ikinci sıraya geriledi. Ligde son maçında 'ni mağlup eden Antalyaspor ise 7 galibiyet, 8 beraberlik, 6 yenilgi ve topladığı 31 puanla puan cetvelinin 9. basamağında yer alıyor.

4 futbolcu ceza sınırında

Beşiktaş'ta , , ve , yarınki karşılaşma öncesi sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Üçer sarı kartı bulunan bu dört oyuncu, Antalyaspor maçında da kart görmeleri durumunda 24. haftadaki karşılaşmasında cezalı duruma düşecek.

Beşiktaş'ta üç eksik

Siyah-beyazlılarda sakatlığı bulunan ve Trabzonspor maçında gördüğü kırmızı kartla cezalı duruma düşen yarınki mücadelede forma giyemeyecek. Sakatlığının ardından tedavisi devam eden 'nin de mücadelede yer alması beklenmiyor.

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