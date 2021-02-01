Domagoj Vida'nın menajeri Beşiktaş'a gelen teklifi açıkladı
Bu konuyla ilgili herkes konuşuyor ama Vida'nın ne sezon başında ne de şimdi takımdan ayrılmak gibi bir düşüncesi yok. Vida her zaman şunu söylüyor, "Beşiktaş'ta şampiyonluk yaşamadan burdan ayrılmak istemiyorum", zaten ayrılmak istemiyor ama şampiyonluğu da çok istiyor. Bu seneyle alakalı da takıma güveniyor. Şampiyon olacaklarına hep düşünüyor.
Parma'dan bir teklif geldi fakat bu teklifi hiç düşünmedi bile... Hatta Vida'ya birlikte Beşiktaş yönetimi de bu teklifi kabul etmedi. Hemen reddettiler. Hatta Parma'nın ısrarı da sürdü kapatmadılar konuyu bir kaç gün öncesine kadar sürdü ısrarları.
Baktığınız zaman Beşiktaş şampiyonluğun en güçlü adaylarından futbol olarak da oyun olarak da. Geçtiğimiz hafta şanssız bir yenilgi aldılar ama en büyük aday Beşiktaş.
Vida hem Beşiktaş'ı hem İstanbul'u çok seviyor. Vida'nın aidiyet duygusu çok yüksek. Bakıyorsunuz Dinamo Kiev'de 5 yıl oynamış. Burda da 1.5 yıllık bir sözleşmesi kaldı. Kiev'de şanpiyonluk yaşadı burada da yaşaman istiyor. Şunu söylemek istiyorum Vida Beşiktaş'ta çok mutlu uzun yıllar burada kalacağını düşünüyorum.
DÜNYA KUPASI'NDAN SONRA 12 MİLYON EURO'LUK TEKLİF GELDİ
Tabi o dönemde takım final oynadı. Vida'ya baya teklif geldi. Gelen teklifler yüksek değildi. Yüksek teklif İngiltere'den geldi. 12-13 milyon euroluk bir teklif geld fakat Vida gitmek istemedi. Beşiktaş'ta yollamadı.
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