03 Şubat 2021, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

İnatçı Douglas!

İnatçı Douglas!
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 03.02.2021 Giriş Tarihi: 03.02.2021

'ın Brezilyalı sağ beki , yönetimden istekleriyle herkesi şok etti. Siyah-beyazlılar tecrübeli futbolcuyu bir türlü ikna edemedi.

'ın gözden çıkardığı isimlerden biri olan , yönetimle yaptığı görüşmedeki talepleriyle siyah-beyazlıları adeta şok etti. Yapılan tüm ikna konuşmalarına rağmen Douglas'ı Beşiktaş'ta göndermeye kimsenin gücü yetmedi. Daha 1.5 milyon euro'luk imza parasının taksitlerinin tamamlanmadığını belirten sambacının menajeri, oyuncusunun 1.5 yıllık alacağı olan 1.2 milyon euro'nun da verilmesini istedi ve ancak bu şekilde Beşiktaş'tan ayrılabileceğini söyledi. Kariyerinde ve gibi dev takımlar olan Douglas'ın en büyük özelliği oynamadan para kazanması. Douglas, Beşiktaş'a gelene kadar 5 sezonda toplam 8 kez forması giydi, Benfica'da ise 11 maçta oynadı; Beşiktaş'ta da sadece 7 maçta şans bulabildi. (Fotomaç)
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