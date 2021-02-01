Cenk Tosun'un Beşiktaş'ta ikinci baharı! Ortalığı yakacak

Transfer döneminin son gününde Beşiktaş, eski yıldızı Cenk Tosun'u kadrosuna kattı. Siyah beyazlılarda ikinci baharını yaşacak olan milli oyuncu, taraftarlara yüzde yüzünü verme sözü verdi.

Beşiktaş'ın yeniden renklerine bağladığı Cenk Tosun, çok iddialı geliyor. Kulüplerin anlaşmasının ardından resmi açıklamayı beklemeden transferi sosyal medya hesabından duyuran tecrübeli forvet, taraftarlara da mesaj gönderdi. Siyah-beyazlı kulüpte ikinci baharını yaşamak istediğini belirten Cenk, "Kaldığımız yerden devam edeceğiz" ifadesini kullandı.

GÜZEL GÜNLERE

Beşiktaş forması altında daha nice şampiyonluklar yaşamak istediğinin altını çizen 29 yaşındaki futbolcu, "Hep birlikte ortalığı yakacağız. Yine şampiyonluk şarkıları söyleyip denize açılacağız. Bu büyük aileden zaten hiç kopmamıştım, yeniden Beşiktaş armasını taşıyacak olmaktan gurur duyuyorum. Allah utandırmasın. Hep birlikte güzel günlere" şeklinde konuştu.

TRANSFER DUYULDU ABOUBAKAR COŞTU

Vincent Aboubakar yeniden Beşiktaş'a transfer olduğunda ilk arayan isimlerden biri Cenk Tosun olmuştu. Milli futbolcu, mevkidaşını kutlayıp başarılar dilemişti. Cenk'in transferinin duyulmasının ardından bu kez telefona sarılan Aboubakar oldu. Kamerunlu forvetin, "Seninle yeniden birlikte oynamak için sabırsızlanıyorum kardeşim. Seninle çok daha güçleneceğiz. Aramıza katılmanı dört gözle bekliyorum. Tekrar tebrik ederim" dediği belirtildi. Cenk'in de bu jest için çok mutlu olduğu kaydedildi. (Fotomaç)

DİĞER

BEŞİKTAŞ HABERLERİ