01 Şubat 2021, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'a Trabzonspor maçında sakatlanan Rıdvan Yılmaz'dan kötü haber!

Beşiktaş'a Rıdvan'dan kötü haber!
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 01.02.2021 Giriş Tarihi: 01.02.2021

Beşiktaş'a, 'in 22. haftasında oynanan Trabzonspor derbisinde sakatlanan Rıdvan Yılmaz'dan kötü haber geldi. Genç oyuncu maçın 14. dakikasında sağ arka adalesinden sakatlanarak oyundan çıkmış, yerine Fabrice N'Sakala girmişti. Peki Rıdvan hangi maçta forma giyebilecek? İşte detaylar...

'in 22. haftasında Beşiktaş ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Siyah beyazlılar karşılaşmadan 2-1 mağlup ayrılırken, genç sol beki Rıdvan Yılmaz'dan da kötü haber geldi. 19 yaşındaki oyuncunun sağ arka adelesinde 1. derecede yırtık tespit edildi.

Genç oyuncu, Beşiktaş'ın Süper Lig'de oynayacağı Antalyaspor, ve Gençlerbirliği maçının yanı sıra, Türkiye kupasında oynayacağı Konyaspor karşılaşmasında forma giyemeyecek.

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