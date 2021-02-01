Güven Yalçın Lecce'de! Beşiktaş'tan açıklama geldi

Süper Lig'in ilk yarısında Aboubakar ve Larin'in muhteşem performansları sonrasında forma şansı bulamayan Güven Yalçın, İtalya Serie B ekiplerinden Lecce'ye kiralandı.

Beşiktaş'ın genç ve potansiyelli futbolcularından biri olan Güven Yalçın, Lecce ile sözleşme imzalamak üzere İtalya'ya gitti. Genç futolcu bu sezon 16 maça çıktı 3 gol 1 asist üretti.

BEŞİKTAŞ'TAN AÇIKLAMA GELDİ

Beşiktaş, resmi internet sitesinden Güven Yalçın'ın Lecce'ye kiralandığını duyurdu. Siyah-beyazlılarda yapılan açıklamada "Profesyonel futbolcularımızdan Güven Yalçın'ın 2020-21 sezonu sonuna kadar satın alma opsiyonuyla geçici transferi konusunda Lecce kulübüyle anlaşmaya varılmıştır. Güven Yalçın'a yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız." ifadelerine yer verildi.

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