01 Şubat 2021, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Güven Yalçın Lecce'de! Beşiktaş'tan açıklama geldi

Güven Yalçın Lecce'de
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 01.02.2021 Giriş Tarihi: 01.02.2021

'in ilk yarısında ve 'in muhteşem performansları sonrasında forma şansı bulamayan , Serie B ekiplerinden 'ye kiralandı.

'ın genç ve potansiyelli futbolcularından biri olan , ile sözleşme imzalamak üzere 'ya gitti. Genç futolcu bu sezon 16 maça çıktı 3 gol 1 asist üretti.

BEŞİKTAŞ'TAN AÇIKLAMA GELDİ

Beşiktaş, resmi internet sitesinden Güven Yalçın'ın Lecce'ye kiralandığını duyurdu. Siyah-beyazlılarda yapılan açıklamada "Profesyonel futbolcularımızdan Güven Yalçın'ın 2020-21 sezonu sonuna kadar satın alma opsiyonuyla geçici transferi konusunda Lecce kulübüyle anlaşmaya varılmıştır. Güven Yalçın'a yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız." ifadelerine yer verildi.

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