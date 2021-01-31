31 Ocak 2021, Pazar

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Jeremain Lens Fatih Karagümrük ile anlaştı

Beşiktaş'ta Lens ile yollar ayrıldı! Yeni takımı...
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 31.01.2021 Giriş Tarihi: 31.01.2021

'ta kadro dışı bırakılan 'in yeni takımı belli oldu. Hollandalı oyuncu sezon sonuna kadar 'e kiralandı.

Ara transferde Cenk Tosun'u kadrosuna katan 'ta ayrılıklar da yaşanmaya devam ediyor. Siyah-beyazlılarda Mirin, Atakan Üner, Erdoğan Kaya, Kartal Kayra Yılmaz ve 'ın ardından 'le de yolların ayrıldığı öğrenildi.

Sezon başında kadro dışı bırakılan Hollandalı futbolcunun, ekibi 'e kiralandığı açıklandı.

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