Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan Jeremain Lens'in yeni takımı belli oldu. Hollandalı oyuncu sezon sonuna kadar Fatih Karagümrük'e kiralandı.

Ara transferde Cenk Tosun'u kadrosuna katan Beşiktaş'ta ayrılıklar da yaşanmaya devam ediyor. Siyah-beyazlılarda Mirin, Atakan Üner, Erdoğan Kaya, Kartal Kayra Yılmaz ve Güven Yalçın'ın ardından Jeremain Lens'le de yolların ayrıldığı öğrenildi.

Sezon başında kadro dışı bırakılan Hollandalı futbolcunun, Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük'e kiralandığı açıklandı.

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