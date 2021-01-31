31 Ocak 2021, Pazar

BEŞİKTAŞ

Son dakika: Dorukhan Toköz Beşiktaş -Trabzonspor derbisinde kırmızı kart gördü

Derbide kırmızı çıktı! İşte o müdahale
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 31.01.2021 Giriş Tarihi: 31.01.2021

Son dakika haberi: 'ta , derbisinde gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.

'in 22. haftasında dev maçta ile , 'ta karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılarda 64. dakikada 'ın yerine oyuna dahil olan , 77. dakikada 'ya yaptığı faul sonrası direkt kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.

İşte o pozisyon:

(Görüntü beIN SPORTS'tan alınmıştır)

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