31 Ocak 2021, Pazar

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş Güven Yalçın'ı Lecce'ye kiraladı

Güven Yalçın İtalyan ekibine kiralandı!
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 31.01.2021 Giriş Tarihi: 31.01.2021

Devre arası transfer döneminin bitmesine az bir süre kala 'la anlaşan , bu bölgede oynayan 'ı da 'ye kiraladı. | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri ()

Hücum bölgesini 'la güçlendiren , 'ı da 'ye kiraladı.

İtalyan ekibi 22 yaşındaki oyuncunun sezon sonuna kadar kiralanması konusunda siyah-beyazlılarla anlaştı. Herhangi bir kiralama bedeli ödemeyecek Çizme temsilcisi, sezon sonunda oyuncuyu almak isterse 5 milyon euro'luk opsiyon hakkına sahip olacak.

Güven Yalçın Lecce'ye kiralandı!

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