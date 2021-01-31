Beşiktaş Güven Yalçın'ı Lecce'ye kiraladı

Devre arası transfer döneminin bitmesine az bir süre kala Cenk Tosun'la anlaşan Beşiktaş, bu bölgede oynayan Güven Yalçın'ı da Lecce'ye kiraladı. | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)

Hücum bölgesini Cenk Tosun'la güçlendiren Beşiktaş, Güven Yalçın'ı da Lecce'ye kiraladı.

İtalyan ekibi 22 yaşındaki oyuncunun sezon sonuna kadar kiralanması konusunda siyah-beyazlılarla anlaştı. Herhangi bir kiralama bedeli ödemeyecek Çizme temsilcisi, sezon sonunda oyuncuyu almak isterse 5 milyon euro'luk opsiyon hakkına sahip olacak.

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