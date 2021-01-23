Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar kendini yeniden buldu

Beşiktaş'ın sezon başında tekrar kadrosuna kattığı Vincent Aboubakar, siyah-beyazlılarda kendini adeta yeniden buldu. | Son dakika Beşiktaş haberleri

Beşiktaş'ta tam bir Vincent Aboubakar fırtınası esiyor. Kamerunlu golcü ardı ardına attığı goller ve takıma verdiği katkıyla siyah-beyazlıları liderlik koltuğunda tutuyor. Taraftarları kendisine aşık ettiği bir önceki döneme kıyasla Aboubakar'ın bu dönemdeki rakamları ise oldukça dikkat çekici. (Fotomaç)

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