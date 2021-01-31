31 Ocak 2021, Pazar

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta Nicolas Isimat-Mirin'in sözleşmesi feshedildi

Beşiktaş'ta ayrılık! Sözleşmesi feshedildi
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 31.01.2021 Giriş Tarihi: 31.01.2021

'ta Nicolas-Isimat Mirin'in sözleşmesi feshedildi. Siyah-beyazlılar, Fransız futbolcuyla 1.5 yıllık alacaklarının yarısını ödeyecek.

'ta teknik direktör 'ın kadroda düşünmediği Fransız futbolcu Nicolas Isımat-Mirin'in sözleşmesi feshedildi. Siyah-beyazlıların, 29 yaşındaki futbolcuya 1.5 yıllık alacaklarının yarısını ödeyeceği öğrenildi.

Ocak 2019'da 'den 350 bin Euro bonservis bedeli karşılığında transfer edilen Isimat-Mirin, Beşiktaş formasıyla ligde 14 maçta görev aldı.

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